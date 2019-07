Arte y Academia | Recuerdan a José Luis Cuevas

"Creo, sinceramente, que todos vamos a estar tristes en este 3 de julio de 2019, recordando al maestro pintor y escultor nacional: José Luis Cuevas, en el segundo aniversario de su fallecimiento.

Un hecho histórico que nos hermanará a muchísimos mexicanos. Quizá, no a todos. Pero sí a muchísimos de sus amigos y admiradores, que sumamos una gran mayoría", reiteró al ser cuestionado por El Sol de México, el artista pintor y escultor: Leonardo Nierman.

Y mientras las emociones de esa evocación fluían libremente en el pensamiento de un artista como el Maestro Nierman; esta reportera, por su parte, volvió a recordar, igualmente, aquel 3 de julio de 2017. Tarde en la cual, una multitud, en el Palacio de Bellas Artes, gritaban a coro --- ante la urna contenedora de las cenizas de José Luis Cuevas, y en presencia de las hijas procreadas en su primer matrimonio: "¡Viva Bertha... Viva Berthaiii... y: "iiiNo están solas... No están solas!!!; esta reportera al evocar una entrevista con el artista en 1978, la recordó así: ¿Qué odia ...y qué ama de sí mismo, José Luis Cuevas? "Odio ---respondió entonces Cuevas---, mi salud precaria. Mis arterias en estado de ebullición que me obligan a frenar con cierta frecuencia mis impulsos. Odio a mi corazón cuando se acelera y me advierte su presencia con esas punzadas en la parte de mi cuerpo que lo alberga. Odio todo aquello que me limita" , para después señalar algo de lo mucho que amaba: sus "manos. las dos porque soy ambidiestro, dijo mostrándomelas. Amo mi paladar y mi lengua que me permiten disfrutar de sabores y texturas. Amo mis ojos, porque muy a menudo me permiten ver lo que otros no ven"...

Y el inolvidable y por siempre noticioso y simpático "Gato Macho"; el incansable "Rupturista", José Luis Cuevas; nos hizo recordar, nada menos que aquel 1978, cuando lo entrevistamos en una de tantas ocasiones. Entonces, él contaba con 44 años de vida; es decir, hace casi cuarenta años, hasta llegar a este doloroso final del 3 de julio de 2017, con las presencias de funcionarios de la Sociedad Cultural como, María Cristina García Zepeda, Miguel Ángel Mancera, Eduardo Vázquez, Magdalena Zavala, Brian Nifen, Alfonso Arau, Gabriel Macotela, la viuda de Carlos Fuentes, Silvia Lemus y familia, y Homero Aridjis, quien por cierto comentó en el Palacio de Bellas Artes, que no le gustaría enterarse alguna vez, "de que su amigo fue víctima del toloache", entre muchos otros, que también escuchaban al Ensamble que interpretó un programa musical perfecto. De esta manera, aquella charla que ahora citamos, se desarrolló así:

"Lo que sucede, agregó entonces, el inmortal Cuevas, es que un corazón enfermo le impide a uno dar rienda suelta a sus sueños. Recuerdo que hace tres años estaba participando en una mesa redonda en La Casa del Lago. Mi intervención recibió de inmediato una reacción en mi contra. Del público surgieron injurias o bien protestas airada. Raquel Tibol se levantó para refutarme. Lo hizo en tono agresivo. Yo la escuchaba y me preparaba para contra atacar... Un beso... Y hasta la próxima charla.

