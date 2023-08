Arte y Academia | Sergio Peraza: imparable escultor y protector del legado de su padre, Humberto Peraza

Cuando el público rodeó con el máximo interés las esculturas realistas e hiperrealistas, el pasado 12 de agosto, dentro del marco del Festival de las Artes San Miguel Allende de 2023, resultó muy satisfactorio observar que se trataba de las expresiones creativas y muy recientes, del muy joven escultor Sergio Peraza; y, que con ello, y sin proponérselo exactamente, Sergio se encontraba fortaleciendo la memoria histórica de su inmortal padre, el inolvidable artista de la escultura urbana, en México, Humberto Peraza.

El público asistente disfrutó al mismo tiempo, el arte colectivo de cuatro pintores igualmente talentosos: Ana Julia Aguado, Claudia Pérez Pavón, Enrique Guillén y Gerardo Martínez, en la ciudad considerada por las revistas especializadas como ”la más bonita del mundo para vivir”, San Miguel de Allende, Guanajuato y en la cual se dieron cita, con este motivo, tanto mexicanos como de extranjeros que radican allí y que siempre están atentos a las imparables novedades culturales “sanmiguelenses”, especialmente, de las que se ofrecen en la Galería de Arte, Ana Julia Aguado en la calle de Nemesio número 10. El Festival de las Artes, FASMA2023, es un evento multicultural realizado en múltiples ubicaciones que se lleva a cabo en múltiples ubicaciones en todo San Miguelde Allende, durante todo el mes de agosto.

FASMA comenzó en 2022 y tiene como objetivo resaltar todos los aspectos de la cultura y el arte en la ciudad. Se elige un país invitado para participar, y este año el honor recayó en Austria, representada en varios conciertos musicales en Casa de Europa.

Varios talleres artísticos, conciertos, espectáculos de danza, presentaciones de libros y exposiciones de arte, se llevan a cabo en toda la ciudad durante este periodo. La inauguración de la muestra colectiva, estuvo presidida por el secretario de turismo del estado Juan José Álvarez Brunel, el director de Museos y Artes Plásticas del Estado de Guanajuato, Arturo López Rodríguez, el presidente de Casa Europa Eduardo Adame y los artistas plásticos antes mencionados.

El tema central de este año es “Naturaleza”, pero se enfoca en la flora y fauna mexicanas, presentando a cinco artistas mexicanos: cuatro pintores y un escultor-chef, con obras espléndidas, que adornan el encantador espacio y permanecerán en las instalaciones durante el resto del mes.

La inauguración, abierta el pasado sábado 12 de agosto, se organizó mediante un programa efectuado sólo por invitación y atendido con un espectacular buffet y barra libre.

Los invitados disfrutaron de un concierto presentado por el cuarteto de cuerdas de Celaya y tuvieron la oportunidad de mezclarse y hablar con los artistas expositores. Allí pudimos conversar con uno de ellos, el escultor Sergio Peraza. Y al cuestionarlo acerca de sus obras expuestas, respondió, que su tema para estar acorde con la temática, abordaron, fundamentalmente, esculturas figurativas. Unas piezas de mis serie de “Xoloarte”, los perritos xoloescuincle, elaborados en diferentes posturas alegres y festivas.

Las otras, son caballos, bronces ecuestres de charros muy propios por esta región del Bajío.

“Los xolos los elegimos porque aquí, hace siglos, en tiempos prehispánicos el lugar era conocido como Itzquinapan, que se traduce como ‘lugar de agua encontrada por perros’, los Itzcuintli. Y pues en memoria de ese glorioso pasado y de los cuadrúpedos caninos de nuestros ancestros, están ahora muy presentes en mi propuesta plástica. En la que participo como voluntario, con una AC que otorga becas a estudiantes universitarios, precisamente para que logren terminar su universidad y titularse. Hemos organizado algunas exposiciones privadas junto con mi esposa Vanessa quien es chef, para obtener recursos con la venta de mis esculturas, eventos gastronómicos con arte, para dar a conocer los programas de la Asociación y obtener patrocinios.

“También he sido mentor de un par de estudiantes de las carreras de artes visuales, actualmente soy mentor de una joven que estudia restauración de patrimonio. Creo que mi desempeño en sociedad no debe ser sólo como creador de las artes, lo cual es importante, por lo que existe en mí un compromiso mayor con las generaciones que vienen y, por ello, he dedicado parte de mi tiempo para apoyar esa causa. Y también estuve en España, hay un lugar en Cáceres, Extremadura -Aqua et Oleum- donde convirtieron un viejo molino de aceite de oliva que era una ruina, en un flamante centro de arte y hotel cultural.El dueño me compró primero una pintura de un minotauro y recientemente un bronce también de tema inspirado en la mitología grecolatina, y pues viajé para conocer el lugar y llenarme de inspiración por allá.

“Participo como artista fundador y mis minotauros permanecerán en las históricas tierras extremeñas. Trabajé un par de bustos escultóricos por encargo particular, y también tengo otra exposición muy interesante en la ciudad de Oaxaca, en el Museo de las culturas, con el tema de los xoloescuincles. Una muestra curada y organizada por el INAH donde se muestra la historia, la ciencia y la leyenda de estos animalitos a través de los siglos y de la sensibilidad de artesanos precolombinos, coloniales, del arte moderno y contemporáneo. Esa exposición se llama “Xolos, compañeros de viaje” y yo presté al INAH seis piezas de mi producción, tres esculturas en terracota, papel y bronce, dos dibujos y una pintura. Me da mucho orgullo decirlo y me emociona que mis esculturas compartan sala de museo con piezas prehispánicas originales”, dijo Peraza.

Y al recordar a nuestro orgullo nacional, su papá Don Humberto Peraza, Sergio manifestó que precisamente tenía muy presente, en San Miguel de Allende, “un par de visitas que hicimos mi papá y yo en el año 1995, a la inauguración del cortijo Jorge María, en el Rancho El girasol. Estuvimos en la corrida de toros y en la comilona con los matadores Miguel Espinosa Armillita, David Silveti, Manolo Mejía, Arturo Gilio y Federico Pizarro, y con los ganaderos de Xajay, Rancho Seco y Garfias. Pues eso era el mundo de mi padre, la fiesta taurina, donde él era muy famoso y muy respetado. Yo disfruté muchísimo a su lado la tauromaquia, y por ello tengo muy buenos recuerdos de ese viaje que culminamos en las aguas termales y en los buenos restaurantes de San Miguel. En otra ocasión en el año 2006 fuimos a Guanajuato, San Miguel y a León; donde se develó el busto que yo hice del matador David Silveti para el Panteón Taurino, y en ese viaje la Universidad de León rindió un homenaje a mi papá, porque fue el autor del León de bronce que remata el arco de la calzada, símbolo de la ciudad leonesa.

“Evocaciones bellas como hijo pero, igualmente, como profesional, lo recuerdo como un escultor maravilloso, y no sólo del tema taurino, sino un maestro completo de la estatuaria civil y de la escultura moderna. Cuando estoy muy concentrado modelando una pieza, hay algo de repente que me hace recordarlo. Hay una especie de eco cuando hago un movimiento con mis manos. Estoy seguro que eso lo aprendí de él. La seguridad y maestría con la que modelaba la plastilina.

“Eso lo tengo muy presente. Recuerdo tanto sus manos, su destreza y agilidad para dar forma y crear un toro, un caballo con una masa uniforme de plastilina. Yo aprendía con sólo estar a su lado y verlo modelar. Por eso con cada escultura que hago, pienso honrar a mi padre y maestro, cada día me vuelvo más exigente para lograr esculturas de buena calidad, bien hechas, con el corazón en las manos. Ahora con el paso de los años incluso me han pedido que yo restaure esculturas que mi padre hizo hace ya muchas décadas atrás y eso me da un gusto enorme, revitalizar una escultura que el tiempo ha lastimado, y yo curarla con amor y oficio.

“Por eso no siento que mi papá se ha ido del todo, sigue conmigo y mientras la vida me procure buena salud, seguiré haciendo lo que mejor sé hacer: Entregarme a ser artista escultor de tiempo completo”.

Aspecto, que efectivamente, y muy cierto, trata de comprender los ideales de un artista que además de ser un creador que tuvo la oportunidad de recibir el máximo ejemplo y participación activa y diaria de su propio padre, Don Humberto, él, con su propio amor e interés, continúa de manera perseverante, fortaleciendo la gran obra de su padre, el por siempre ejemplar creador de esculturas urbanas: Humberto Peraza. Mientras tanto y para todos ustedes, les envío un gran beso.