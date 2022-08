Arte y Academia | Si Anthony Hopkins pudo entender el metaverso, yo también

Recientemente me enteré de que el actor de 84 años Anthony Hopkins, había financiado su más reciente película con algo llamado NFTs, cuyas siglas en ingles son (Non Fungible Token), algo muy parecido a las también misteriosas criptomonedas, pero que abarcan también al mundo del arte.

Resulta que los llamados NFTs, las criptomonedas y una tecnología muy avanzada, que mi generación jamás hubiera imaginado, llamada blockchain, van a ser algo muy común en un mundo que ya se encuentra a la vuelta de la esquina y donde todos vivirán la mitad del tiempo. Me refiero al universo del llamado Metaverso.

Pues resulta que, curiosa como soy, algo que ha beneficiado mi carrera de seis décadas dentro del periodismo, leí la semana pasada que en México se había inaugurado la primera empresa dedicada al mecado de los NFTs en América Latina. pero no sólo eso, la empresa llamada Metaown, apoya un nuevo modelo de financiamiento para el cine.

Leí que Metaown permite a empresas de cualquier tipo crear NFTs ligados a productos y servicios, tanto físicos como digitales, creando así un puente entre el mundo real y el metaverso, utilizando tecnología blockchain. La empresa de producción cinematográfica Marsash Cinema, con su nueva película de largometraje, titulada Durmientes, será una de la primeras a nivel internacional en explorar éste esquema de fondeo que abre un universo de nuevas oportunidades para producir películas.

Realmente he sentido pena ajena por la grave situación que actualmente viven los cineastas con los retrasos en los fondos de los fideicomisos que maneja el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE). Es decr, el dinero para hacer películas está retrasado, como si no fuera ya suficiente viacrusis para ellos los arcaicos modelos de selección que maneja éste instituto, que realmente sale reprobado en innovación a nivel nacional, como le ocurrió alguna vez a los Correos de México ¿se acuerdan? con la llegada de la Internet.

Y así, mientras más del 60 por ciento del presupuesto anual del IMCINE se sigue quemando en su burocracia interna, resulta que a la par hay iniciativas no gubernamentales que están mirando al futuro para producir cine.

Jorge Cohen, líder de negocios en el área de tecnologías de la información, quien ha trabajado para algunas de las mejores empresas del mundo, como Google y Pepsico, desarrolla esta gran iniciativa que apoyará la primera película financiad prácticamente con dinero virtual.

Además de Jorge Cohen, Metaown fue desarrollada por otros tres emprendedores de origen mexicano: Annie Neiman, Denise Ledersnaider y Yankel Stevan; quienes vieron la necesidad de crear una plataforma de NFTs dirigida al mercado hispano, cuyo valor digital esté respaldado por una contraparte física. Precisamente por ésta visión que se adelanta al futuro, cuenta ya con la participación de prominentes empresarios, artistas y marcas de talla internacional que buscan lanzar sus proyectos a través de: https://www.metaown.me

Pero sé que ya se lo están pregutando nuevamente ¿qué es exactamente un NFT? Las siglas se traducen como Token no Fungible. “No Fungible” significa que no puede ser intercambiado por otro ítem de su misma clase porque es único. Un ejemplo de ello es una pieza de arte que no podría ser intercambiada por otra obra al poseer cada una propiedad únicas.

Un ejemplo: Supongamos que se tiene la posibilidad de tomarle una foto a la obra “Mona lisa” de Da Vinci y esa imagen se imprime en una muy alta calidad. Por más de que la calidad se acerque a la del cuadro, nunca va a tener el mismo valor, ya que solo existe una obra llamada “Mona Lisa” pintada por Da Vinci.

Por otro lado, fungible quiere decir lo contrario. Es decir, un ítem que puede ser intercambiado por otro como el dólar o una criptomoneda como ethereum. En pocas palabras, se puede intercambiar un dólar por otro dólar o un bitcoin por un bitcóin y quien realizó la operación seguiría teniendo lo mismo.

Por su parte, la palabra token hace referencia a un archivo digital (o contrato inteligente) dentro de la blockchain al cual se le puede hacer seguimiento de manera muy sencilla.

Entonces, los NFT son tokens registrados en una blockchain y que representan ítems únicos que pueden ser intercambiados. En Resumen La tecnología de NFT ́s ha llegado para quedarse y abre nuevas posibilidades, no sólo para empresas que desean incursionar en el metaverso, sino para integrar procesos de blockchain y web3 a su oferta de valor para los nuevos consumidores. Metaown es la plataforma y think tankde NFT’s que llevará a empresas, artistas y creadores en el mercado latinoamericano a ganar en el metaverso.

En pocas palabras, si mi querido Anthony Hopkins lo entendió, ahora muchos más, incluyéndome, estamos entrando de lleno a comprender el inicio de una nueva forma de economía que va a derribar muchos arcaicos modelos que, tan sólo en el caso de los creadores de arte, traen más obstáculos que los pocos beneficios que ofrecen. Les dejo un saludo con cariño queridos lectores.