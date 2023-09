Arte y Academia | Tesoros libreros del siglo XX, disfrutados por juventudes del XXI

Visitando las novedades libreras dentro de las estanterías del Fondo de Cultura Económica, constituyó, a la vez, una muy agradable sorpresa, encontrarnos en las mesas de la cafetería de la misma, allá por la colonia Condesa, a lectores veinteañeros disfrutando de las ediciones publicadas en las primeras etapas del Siglo XX…¿Cómo cuáles?... ¡Los consentidos a los que jamás renunciamos, y que no pararíamos de contar, y que así nomás y a la pasadita, como suele decirse, pues contemos rapidito a Carlos Fuentes, Juan José Arreola, Elenita Poniatowska, Rosario Castellanos, Elena Garro, el doctor Octavio Paz, Salvador Novo, Carlos Pellicer, Juan Rulfo…¿y… Mejor no, porque no acabaríamos… Quizá, dentro de un ratito.

Lo sorprendente, y a la vez formidable, es que las tersas manitas de una veinteañera, acompañada de una sabrosa malteada con popote, leía y leía, a la vez que apuntaba datos relacionados con libros de Alfonso Reyes, Jaime Torres Bodet, Julio Torri, Artemio del Valle Arispe, José Vasconcelos y Agustín Yáñez… ¿Por qué tantos libros?, ---le preguntó la “meticona” de mí---; y la respuesta de la juvenil Laurita, fue la siguiente: “Se trata de una investigación tanto sociológica como filosófica que estoy elaborando para llevarla mañana a mi facultad de la UNAM… ¡Espero atinarle¡… Pero los temas desarrollados en estas obras, son interminables y a su vez profundos e interesantísimos…”, nos definió nuestra casual entrevistada,

Y retornando a los cuestionamientos casuales, dos maestros institucionales nos comentaron de manera tan amable como complementaria, “que los libros no deben “secarse” en las librerías, sino, por el contrario, ser absorbidos plenamente por las nuevas generaciones. Y hacerlo así, a la antigüita, mediante palabra escrita en hojas de papel, nos garantiza que no sean sintetizadas electrónicamente y se quede en el anonimato todo el procedimiento holístico y conceptual nacido de la capacidad, conocimientos e intelecto de un autor plenamente integrado al tema elegido”.

Hace unos días, y tratando de unificarnos con estas ideologías, expertos de muy alto y respetable rango escolar y profesional, expusieron en la Sala Manuel M. Ponce, de nuestro Palacio de Bellas Artes, y bajo las coordinaciones de la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, INBAL, sobre definiciones tan especiales como las siguientes: Libros emblemáticos y fundamentales para las letras de nuestro país: como son los de Juan Rulfo, Elena Garro y Juan José Arreola. Y como decimos líneas arriba, se señalaron: El llano en llamas (1953), de Juan Rulfo; Los recuerdos del porvenir (1963), de Elena Garro, y La feria (1963), de Juan José Arreola.

El presídium estuvo integrado, de acuerdo a informaciones objetivas y correctas, por la escritora, ensayista, crítica literaria y académica Margo Glantz; el ensayista, editor, narrador, promotor cultural y traductor Hernán Lara Zavala; la investigadora y académica Luz Elena Gutiérrez; la escritora, profesora, académica e investigadora Sara Poot Herrera; el escritor y ensayista Eduardo Antonio Parra y la escritora, ensayista, poeta y dramaturga Carmen Boullosa. La mesa estuvo igualmente moderada por la coordinadora nacional de Literatura, Karen Villeda.

En lo referente, a El llano en llamas y otros cuentos, publicado inicialmente en 1953, por el Fondo de Cultura Económica en la colección Letras Mexicanas, en su primera edición, se reunieron cuentos publicados durante la década anterior en diferentes revistas literarias.

La ambientación que se percibe en esta colección de cuentos podría ser la antesala de la primera novela del autor —y una de las obras clásicas de la literatura de México—, Pedro Páramo (1955), texto que fue reconocido con el Premio Xavier Villaurrutia en el año de su publicación.

En la conferencia se abordó que estas narraciones muestran una visión desesperanzada del mundo, además de retratar injusticias, casi siempre utilizando el recurso del monólogo interior de los personajes. Aunque los 17 textos que conforman el libro describen historias diferentes, convergen en el recuerdo del pasado y los estragos de la Revolución Mexicana.

La obra se ha catalogado dentro del realismo mágico. Una de las características principales de El llano en llamas es que recurre al uso del lenguaje popular y la narración, que en su mayor parte está representada con la voz de los personajes.

Y continuando: Considerada una novela fundamental de la literatura mexicana e hispanoamericana, Los recuerdos del porvenir –galardonada con el Premio Xavier Villaurrutia el mismo año de su publicación– es la obra de Elena Garro más reconocida en este género. A la voz del pueblo de Ixtepec, que funge como un narrador omnisciente y omnipresente se suma su desencanto por el orden impuesto después de la Revolución Mexicana y su desgracia por la Guerra Cristera.

Las historias del general Francisco Rosas, de las familias pudientes del pueblo de Isabel, Juan y Nicolás Moncada, de la beata Dorotea, del forastero Felipe Hurtado, de la enigmática Julia o de Juan Cariño, dan cuenta del destino trágico de un pueblo que ha renunciado a la ilusión. La novela está rodeada de suspenso y lirismo. Además se ubica dentro de la corriente del realismo mágico que sustenta la fuerza de la narración con recursos poéticos que, lejos de confundir, potencian la trama.

En cuanto a La feria de Juan José Arreola, se explicó que esta novela, publicada por primera vez en 1963, bajo el sello de Joaquín Mortiz, trata de una obra fragmentaria, pues está hecha de partes entremezcladas de distintas alocuciones. La feria cuenta la historia de Zapotlán el Grande durante el periodo de mayo-junio a octubre de algún año –no especificado– de mediados del siglo XX; se desarrolla a lo largo de la temporada que va de la siembra del maíz a la cosecha y las festividades en honor a San José, patrono de los “zapotlanenses”.

Quienes narran la historia son los propios habitantes de Zapotlán. Ésta se divide en dos historias parciales: la de la disputa por la tierra protagonizada por los indios del pueblo que pretenden recuperar terrenos que les pertenecen, y la de la organización de la feria, representada por los hacendados que ocupan esas parcelas.

En La feria se atestigua la actividad verbal de los personajes. Se ve a los pobladores y a otros emisores hablar, contar, explicar y relatar. Este es el primer plano y esta es la acción principal: la acción de decir y escribir. La feria trata de un montón de gente –un pueblo entero, Zapotlán– hablando.

Concluyendo con lo informado por los conferencistas en el PBA, pocos meses después de su publicación, La feria obtuvo el Premio Xavier Villaurrutia, galardón que Juan José Arreola compartió con Elena Garro, escritora que también fue premiada por su novela Los recuerdos del porvenir. Y esta servidora, por lo pronto, y recordando… y recordando… Aprovecha el instante para enviarles a todos ustedes, un gran beso…