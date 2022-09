Así es el Derecho | Actuaciones y términos judiciales

Las actuaciones judiciales, como se conoce a los actos procesales, deben ser practicadas en días y horas hábiles, normalmente en el lugar donde esté el tribunal que conozca de la causa, pero en algunos casos es necesario que se realicen en lugar distinto, que puede ser el domicilio de alguna de las partes.

Se entiende como días hábiles todos los del año, excepto sábados y domingos y los días feriados, también llamados festivos, y por horas hábiles las comprendidas entre las 7:00 y las 19:00 horas; pero el titular del juzgado puede habilitar los días y horas inhábiles cuando haya motivo para hacerlo, mas debe expresar cuál sea y las diligencias que hayan de practicarse. Si una diligencia se inició en día y hora hábiles, puede llevarse hasta su fin, sin interrupción, sin necesidad de habilitación expresa.

El calendario de actividades del Poder Judicial de la Ciudad de México es autorizado anualmente por su Consejo de la Judicatura.

En México, tanto en las leyes como en la práctica forense las expresiones “plazo” y “término” suelen utilizarse como sinónimos, mas no lo son, pues se refieren a conceptos distintos: se debe entender por término el momento en que debe comenzar o terminar un acto, y por plazo el lapso, o sea el tiempo para ser realizado.

Los términos pueden ser prorrogables o no perentorios, o improrrogables o perentorios; los primeros son los que permiten ampliar el plazo para ser cumplidos, y en caso de incumplimiento no se pierde la facultad de exigirlo y permite acusar la rebeldía; los segundos —perentorios o improrrogables— son los que vencido el plazo para cumplir lo convenido, reclamar lo pactado o ejercer un derecho, se pierde la facultad para hacerlo

Los términos también se definen por su origen en legales, judiciales y convencionales: los legales son los fijados por la ley, los judiciales son los establecidos por el juzgador, y los convencionales son los establecidos por las partes, como es el caso de los convenios; también por disposición expresa de la ley o por su naturaleza pueden ser comunes e individuales. Los comunes son que debe transcurrir en idéntico tiempo para todas las partes, es decir que si sean varias las partes, el término se contará desde el día siguiente a aquel en que todas sean notificadas. Los individuales comenzarán a transcurrir para cada interesado en particular, cuando la notificación surta sus efectos.

En materia civil empezarán a correr desde el día siguiente a aquel en que se hubiere hecho el emplazamiento o notificación; pero, tratándose de juicios en materia mercantil, salvo disposición diversa de la ley, empezarán a transcurrir el día siguiente al en que surta efectos el emplazamiento, citación o notificación y se contará en ellos íntegramente el día de su vencimiento.

En ningún término contarán los días en que no puedan tener lugar las actuaciones judiciales, es decir los no hábiles, con excepción de aquellos casos en que lo permitan las leyes y así sea autorizado. Cuando en uno o más días dentro de un término no hubiera labores en el Tribunal, se aumentarán, de oficio, al término, los días decretados como inhábiles.

En los autos se asentará el cómputo que indique el día en que comenzó un término y el día en que concluyó, considerando el día en que surte efectos. Los términos para que sea eficaces se deben computar según sea el caso; por ejemplo, tratándose de la prueba confesional, la notificación personal al que deba absolver posiciones se practicará, por lo menos con dos días de anticipación al señalado en audiencia, sin contar el día en que se efectúe la diligencia de notificación ni el señalado para recibir la declaración.

Consecuentemente, cada caso en particular deberá considerarse a fin de computar el término respectivo, conforme lo marque la ley aplicable.