Así es el Derecho | El sindicalismo sigue vigente en México

Como se sabe, de acuerdo con lo establecido en el artículo 67 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (LFTSE), los sindicatos son las asociaciones de trabajadores que laboran en una misma dependencia, constituidas para el estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses comunes.

El primer referente de la vida sindical en México es la asociación de artesanos y obreros de hilados y tejidos creada en el año 1872, antecedente de la Confederación de Asociaciones de Trabajadores de los Estados Unidos Mexicanos, de 1876.

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se reconoce el principio de libertad sindical, que se desprende de una interpretación sistemática de las fracciones XVI y X, apartados A y B, respectivamente, de donde deriva que los trabajadores tienen el derecho inalienable a la libertad sindical, es decir, de constituir organizaciones, los sindicatos, para la defensa de sus intereses comunes.

Por su parte, la LFTSE, reglamentaria del apartado A del artículo 123, establece que todos los trabajadores tienen derecho a formar parte de un sindicato y a constituirlo sin necesidad de autorización previa, o separarse del mismo, y que a nadie se le puede obligar a formar o no parte de un sindicato, ni a permanecer en él.

Las directivas sindicales serán elegidas mediante voto personal, libre, directo y secreto de los afiliados, previa convocatoria que se emitirá con anticipación no menor que quince días y que se difundirá entre todos los miembros de la agrupación. Con la misma anticipación el sindicato debe notificar la convocatoria al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, el cual podrá verificar si el cprrecto del procedimiento de elección por conducto de los servidores públicos o fedatarios que designe para tal efecto. Las elecciones serán nulas si no se cumplen estos requisitos. Los trabajadores de confianza no podrán formar parte de los sindicatos, sin obligaciones y derechos sindicales.

Para que se constituya un sindicato se requiere la voluntad de mínimo veinte trabajadores de una misma dependencia, y solicitar su registro en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

Un caso reciente es el registro otorgado el pasado 28 de marzo por unanimidad de votos del Pleno del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje al Sindicato Único de Secretarios Actuarios del Poder Judicial de la Ciudad de México, constituido el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, mediante asamblea donde se aprobó el estatuto que regirá su vida sindical y se elogió su comité ejecutivo nacional, en el que destacan Rafael Dávila Reyes, secretario general; Gregorio García Romero, secretario de organización; Jessica Jaqueline Valdez Muñozcano, secretaria de finanzas; Martha Hernández Hernández, secretaria de actas y acuerdos; Carlos Ramón López Delgado, secretario de Trabajo y conflictos; Emma Mendoza García, secretaria de vivienda, y Gabriela Juárez Jiménez, secretaria de prestaciones económicas.

El referido sindicato se integró con treinta trabajadores del Poder Judicial de la CDMX ajustándose a lo establecido en los artículos 67 y 72 de la LFTSE, de ahí que se otorgara su registro, se tuviera por depositado el Estatuto respectivo y se tonara nota de los integrantes del comité ejecutivo nacional que actuará del treinta y uno de enero del año en curso al treinta de enero de 2029. Es indudable que cumplirá su objetivo fundacional: proteger y mejorar las condiciones laborales de sus agremiados.