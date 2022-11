Así es el derecho | Validez de la notificación extrajudicial sobre cesión de derechos en juicio especial hipotecario

La cesión de derechos es un acto jurídico mediante el cual un acreedor denominado cedente transfiere a otra persona, llamado cesionario, los derechos, créditos y obligaciones que tiene contra su deudor o socio a través de un contrato.

En caso de cesión de derechos hipotecarios, cuando el cedente (acreedor) deja de llevar la administración de los créditos del cesionario deberá notificar por escrito dicha cesión al deudor; deberá hacerlo antes de iniciar un juicio en el que ejercite la acción hipotecaria, de conformidad con los artículos 2036 y 2926 del Código Civil para la Ciudad de México, por considerarse requisito legal para la procedencia de esta vía especial, pues es condición previa para que el cesionario pueda ejercitar sus derechos contra el deudor, de suerte que ésta se eleva a la categoría de formalidad indispensable para que la cesión de derechos se perfeccione.

Lo anterior implica que previamente a la admisión de la demanda, el juez debe analizar, de oficio, si se realizó esta formalidad que la ley permite cumplir en forma judicial o extrajudicial.

Cuando se trata de la forma extrajudicial puede hacerse por conducto de notario o ante dos testigos. Sin embargo, la legislación sustantiva y la procesal no contemplan los requisitos que deben tomarse en cuenta cuando un particular realiza una notificación extrajudicial ante dos testigos, por lo que es importante señalar que aun cuando no contengan en forma específica los requisitos para darle validez y genere convicción en el juzgador, no pueden ser menores a las que se exigen a los funcionarios que están investidos de fe pública; precisamente porque el particular carece de la misma, y el juzgador debe ser más escrupuloso y riguroso en que se cumplan las mínimas formalidades en ese tipo de notificaciones.

Entonces, en el caso de un juicio de carácter civil, como lo es el especial hipotecario, para determinar la validez del contenido de las notificaciones realizadas por particulares de forma unilateral que tienen como fin dar a conocer al deudor la cesión de derechos que se trate, debe aplicarse como apoyo lo contenido en el Código de Procedimientos Civiles en sus artículos 113, 116, 117 y 118, que señalan todas las formalidades que debe cumplir el actuario para realizar una notificación a alguna persona.

De igual manera el notario público debe regirse por los artículos 128, 129, 130, 131, 132, 133 y 133 de la Ley del Notariado aplicable para la Ciudad de México, para llevar a cabo las notificaciones que le sean solicitadas, de forma extrajudicial.

El demandado que se considere afectado por una notificación ilegal podrá impugnarla, como excepción, aun cuando se haya realizado por conducto de notario público, pues si bien es cierto que las actas y los testimonios que los fedatarios expiden en el ejercicio de sus funciones constituyen documentos que gozan de presunción de certeza de los actos que consignan, también lo es que esa presunción admite prueba en contrario, y su nulidad puede declararse judicialmente en un procedimiento en el que se demuestre que los hechos que consignan no se apegan a la realidad.

Por tanto, si el acreedor quiere ejercer acción contra el deudor en la vía especial hipotecaria, en la que previo a entablar la demanda se efectuó una cesión de derechos, deberá notificar tal cesión, la que deberá contener los requisitos indispensables para su validez, los que pueden ser robustecidos con otras pruebas, como la testimonial, en la que será indispensable que los testigos señalen con precisión las formalidades necesarias para que tenga plena eficacia la notificación realizada, sobre todo de forma extrajudicial.