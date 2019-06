Así lo dece La Mont | Relevo PRI

11 de Agosto: El CEN del PRI, contará con un nuevo presidente y secretaria general, posiciones que recaerían en Alejandro Moreno Cárdenas y Carolina Viggiano. No es la única fórmula pues en ese proceso se inscribieron el ex rector de la UNAM, José Narro Robles, los ex gobernadores de Yucatán y Oaxaca, Ivonne Ortega y Ulises Ruiz. En el intervalo los aspirantes sostendrán dos debates que incidirán en la militancia, que votará por su líder a través de una elección directa.

Opiniones: El ex candidato presidencial, Francisco Labastida Ochoa (FLO) vetó al gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas “quien de resultar electo solo extinguiría al tricolor, pues carece de estrategias funcionales” concluyó el también secretario de Gobernación, quien en 2006 contendió por un escaño de mayoría relativa por su entidad Sinaloa.

Diagnóstico: En un restaurante de Las Lomas, se preguntó a FLO ¿A usted no se apunta para el CEN del PRI? “Desde luego que no, porque nuestro partido exige nuevos rostros y está cancelada mi aspiración a un cargo partidistas o de elección popular”. Hace 15 días FLO afirmó que el PRI perdió 2018 al convertirse en una agencia de amigos que lo distanció de sus bases y para evitar su colapso deberá renovarse desde sus Comités Seccionales municipal, estatal y nacional.

En extinción: Cuando FLO perdió la presidencia ante Vicente Fox, 19 de los 31 gobernadores pertenecían al PRI y aunque éste no controlaba ninguna de las Cámaras, sus coordinadores en San Lázaro y la Antigua Casona de Xicoténcatl imponían, pese a ser la tercera fuerza política, la agenda parlamentaria y por lo tanto, el PRI se mantuvo como un actor clave en la aprobación del presupuesto de egresos así como en la aprobación de cualquier reforma constitucional.

Retos: Para el futuro jerarca tricolor, la adversidad financiera será uno de los principales retos frente a la contienda federal intermedia del 2021. Sin alzar la mano emergieron en los últimos quince días otros aspirantes al PRI, cuya élite, será responsable que el PNR pase de la cuarta a la quinta. Otro cuadro propuesto por la base tricolor es el ex coordinador de su grupo parlamentario, Emilio Gamboa Patrón hábil en la interlocución con el grupo compacto del presidente en funciones.

AMLO y PRI: Para el presidente AMLO, es necesario que un antagónico PRI sea una oposición real a su mandato pero al mismo tiempo un aliado en la aprobación de sus reformas en materia hacendaria, libros de texto gratuito y su Guardia Nacional.

Cierra filas: TV Azteca en favor de la equidad y la inclusión a través de la creación de la Unidad de Género de la televisora, con el propósito de fomentar ambientes sin discriminación o violencia. El objetivo es hacer una empresa libre de cualquier tipo de abuso.