Así lo dice La Mont

Innovación Morena

Fármacos: Entre los temas que deberá resolver la primera legislatura del Congreso de la Cdmx está el abasto de medicamentos en los nosocomios; La Villa, Xoco, Benito Juárez, General Enrique Cabrera, Álvaro Obregón, Materno Infantil, Cuajimalpa de Especialidades Belisario Domínguez Iztapalapa y Pediátrico, Tacubaya a los que se deberán asignar a su presupuesto 2,500 millones de pesos para la atención de 4 millones de citadinos.

Cuenta Pública: De acuerdo con César Cravioto de la bancada de Morena en la saliente VII ALDF esta comisión fue anodina es este tema pues existen múltiples quejas ciudadanas por el servicio y escasez de fármacos un tormento para los pacientes que además deben escuchar a los galenos responder "somos médicos no dioses".

3 mil tarjetas: En Villa Victoria, Donata Guerra, Ixtapan del Oro y Texcaltitlán se reflejaron los resultados del programa "Salario Rosa" emprendido por el 120 titular del Palacio de Lerdo, Alfredo del Mazo que al igual que el emprendido por el ex alcalde de Bogotá, Gustavo Petro es considerado como una política social de nueva generación con acciones inclusivas y productivas que en 2019 sitúan a Petro con ascendencia en la preferencia nacional. En Edomex está dirigido a amas de casa en condiciones pobreza extrema.

Crimen organizado: ¿Está en riesgo la autonomía UNAM ante la presencia del narcomenudeo? Esa fue una pregunta que se plantearon Rivera Serrano, Carpizo McGregor y Narro Robles que aún no encuentra una respuesta y para muestra la protesta en el México 68 a través de su pantalla en el clásico Pumas-Chivas y como respuesta a la balacera desatada entre las facultades de Contaduría e Ingeniería. Aunque el Rector Enrique Graue solicitó no desestabilizar a la máxima casa de estudios y extirpar el narcomenudeo en el campus, su llamado aún no encuentra respuesta pese a la proliferación de cocaína, LSD y la más común Mariguana en Las Islas.

GAM: Esta alcaldía cuenta con tres distritos; el 1, 2 y 4 por el cual contenderá Víctor Hugo Gutiérrez de Morena que espera alzarse con los tres que fortalecerán las expectativas para Cdmx de Claudia Sheinbaum. El último sondeo para diputados al I Congreso, ubicó a Gutiérrez Yañez, Morena con 8 puntos arriba de la canaria, Soto Orihuela y 14 puntos de intención de voto Francisco "News Divine", Chiguil sobre Noria Arias. Ante la próxima contingencia ambiental Morena planteó la instalación de 50 nodos turboventiladores de tres fases automatizadas para la dispersión de contaminantes en zonas vulnerables como Tláhuac, Iztapalapa, Iztacalco y Xochimilco pues a mayor calor igual problema de salud. Las iniciativa Gutiérrez Yañez alcanza un monto por 800 millones de pesos y evaluada por especialista de la UNAM.