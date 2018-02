Así lo dice La Mont

Conflictos Internos

¿Sedatu vs PA?: El último del sexenio 2012-2018 sería en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) encabezada por la ex comentarista de Canal 34 y ex líder del PRD, Rosario Robles quien según el entorno del diputado por Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez debe responder a diversas irregularidades. También es visible su distanciamiento con el Procurador Agrario Cruz, responsable de llevar la justicia agraria a ejidos y comunidades. La señal de ruptura fue la dimisión de su paisano el subprocurador Rubén Treviño y arribo de Eduardo Aparicio. ¿Quién se va en 15 días, ella o él operador de las Jornadas Itinerantes?

Cambios: Robles fue la primera de los cuatro titulares de Sedesol en la actual administración por la cual transitaron José Antonio Meade, Luis Miranda y el ex senador Eviel Pérez. Según Coneval, las seis mayores carencias son.- alimentación, salud, seguridad social, educación, vivienda y servicios básicos. En la gestión de Meade disminuyó en dos millones el número de pobres. El gobierno de EPN centró en Meade la operación de la Estrategia Nacional de Inclusión, absorbida en la Cruzada Nacional contra el Hambre cuyos resultados trascenderían el sexenio.

Transición: Comenzó en Sectur 2018-2024 con las cifra de visitantes extranjeros que visitaron México en 2017 de, 38,8 expuesta por el Consejo Empresarial Turístico de Pablo Azcárraga, el titular de esa área Miguel de la Madrid, 38,8 y el ex secretario del ramo Cdmx, Miguel Torruco 39,5 millones sin que aún se conozcan los datos oficiales de la OMT del georgiano Zurab Pololikashvili, amigo del sucesor de De La Madrid, Una diferencia fijada por Torruco de 700 mil turistas que llevarían a México del séptimo al sexto lugar en el top ten de naciones más visitadas…Global: La senadora Laura Angélica Rojas presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores informó que desahogará 20 iniciativas que proponen modificaciones del servicio exterior en pensiones, rendición de cuentas, además del seguimiento a la séptima ronda TLCAN, modernización de los acuerdos TLCUE y Asociación Transpacífico…Cohabitación: Según la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario desde 2011 a 2017 se alertó sobre una connivencia entre estudiantes y vigilantes de Filosofía, Economía, Ciencias Políticas donde se creó una zona de tolerancia para venta de estupefacientes…Carpetazo: No deberían cerrarse las investigaciones del accidente carretero en el que murió Ernesto Ruiz Martínez sobrino del edil texcocano Higinio Martínez…SMSEM: Capacita a 200 docentes que fungirán como facilitadores para fortalecer el conocimiento y práctica pedagógica de quienes presentarán la evaluación de desempeño, para el ingreso o promoción a funciones directivas.