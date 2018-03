Así lo dice La Mont

Necesitan a Solá Reche

¿De vuelta?: Después de contar en un semestre con el apoyo del presidente Vicente Fox y el empresarial el aún panista Felipe Calderón ganó en julio 2006 la elección presidencial por 56 décimas porcentuales a AMLO, quien previo cierre de los 300 distritos electorales convocó a sus partidarios a una Asamblea Informativa para impugnar los resultados ante el controvertido TEPJF.

Querella: Del tabasqueño atañó a la manipulación del PREP para "hacer creer que Calderón lo aventajaba por siete puntos". Al final FC obtuvo 15 millones 284 mil votos vs AMLO 14 millones 756 mil 350. Resultado difundido por el consejero presidente IFE Luis Carlos Ugalde, sin proclamar ganador a nadie pues sería una tarea que resolvió hasta el 6 de septiembre TEPJF.

Amigo Solá: El declive mediático-electoral de AMLO se atribuyó al experto de esa magia, aliado del presidente de España Mariano Rajoy y Felipe Calderón y autor del ardid "Un peligro para México" Antonio Solá Reche, cuya tarea es promover el caos para después resaltar las maneras de sus asesorados Calderón, Vázquez Mota 2012-2017. Pregunta para los consejeros del INE o magistrados TEPJF.- ¿la actual legislación electoral permite las campañas negras y de desprestigio? Sin conocer su respuesta ésta ya avanza en modalidades poco veraces.

2018: ¿Es nuevamente la línea que abordará Solá, a través de situaciones protagonizadas por el panismo, que sirvan para “mancharse” y de igual forma limpiarse, no suena descabellado al considerar la crisis que enfrenta el candidato de Por México al Frente, Ricardo Anaya? El Plan B es que los calderonistas retomen el control del PAN y fijen una alianza de facto con Alianza por México, para así evitar que AMLO triunfe el primero de julio. En 2012 víspera de la elección presidencial Martí Batres quien directamente atribuyó a Solá la autoría de la frase "López Obrador miente, no se puede confiar en él". El hispano-mexicano también diseñó el lema "el candidato del PRI es un mentiroso. No cumple", que no fue suficiente para posicionar a Josefina Vázquez Mota en la recta final.

Retroceso: El Poder Legislativo se convirtió en un tema de vergüenza debido al centenar de escaños y curules vacantes dado los representantes populares se encuentran en la búsqueda de otro encargo…FONACOT: Su director César Martínez aseguró que el Instituto logra, de manera histórica durante la actual administración, una elevada recuperación de cartera vencida, debido a la intensa labor de afiliación por parte de la Secretaría del Trabajo y el propio Infonacot…SMSEM: El Comité Ejecutivo Estatal y su líder, Abraham Saroné continúan atendiendo de forma directa, los planteamientos y necesidades de docentes de diversas regiones y niveles.