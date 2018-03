Así lo dice La Mont

CNC-UFW

Nov 2017: En el LV Congreso Agrario Nacional y 55 aniversario de la CCI, el dirigente de CNC Ismael Hernández Deras señaló ante su candidato presidencial José Antonio Meade que la propuesta de reforma al campo atenderá la iniquidad entre la producción, industrialización y comercialización para así abatir la pobreza que perturba al 60% de las familias campesinas, mediante un sistema de precios equitativos que permitan aprovechar los recursos naturales.

Presupuesto: El senador Hernández Deras, en la discusión del PEF 2018 pugnó porque incrementar los estímulos del Programa Alimentario y Ganadero para consolidar la producción y fortalecer a los ejidatarios del país. En esa coyuntura el ex gobernador de Durango hizo alusión a los campesinos mexicanos en EU y recordó sus pericias para sobrevivir en la Paz Keene, California cuando al grito ¡Sí se Puede! Yes we can, logró que los granjeros de apellido Bartlett, Anderson y McBride indemnizarán a los campesinos mexicanos de Sinaloa, Jalisco, Nayarit y Durango por arrojarles sustancias tóxicas durante las horas de cultivo.

Mi Causa: Al inquirirle a Hernández Deras sobre el legado de César Chávez, sostuvo que "era un similar incansable en la lucha por el respeto a los derechos humanos y la dignidad de los trabajadores agrícolas en California, Arizona, Oregón, Florida, Maryland, Texas, quien logró el 23 de abril 1993, reunir a 50,000 simpatizantes desde Delano hasta los Cuarenta Acres sede la Unión Nacional de Campesinos (UFW)".

Regreso a Delano: En unos días Hernández Deras se reunirá en Bakersfield, California con Raúl Rodríguez y Paul Chávez presidente e integrante de la UFW para abrir un canal de Radio "Mexicano esta es Tu Voz" que se trasmitirá en las estaciones comunitarias de la UFW y los sistemas de Radio y TV de las entidades que exportan mano de obra a EEUU, como la señal del Canal del Congreso y la suscripción de un acuerdo que elimine las comisiones a sus remesas.

Migrante Solidario: Presea que recibirán los líderes de La Causa. El pasado 13 de diciembre fue conferida al actual presidente de la Asamblea de Illinois y senador Martín Sandoval como reconocimiento de la cámara alta, al compromiso de la UFW con el Acta de Relaciones Laborales Agrícolas una ley impulsada por César Chávez que garantizó a los campesinos mexicanos en EU su derecho a la organización y mejores condiciones laborales y salarios para los trabajadores de la uva cuyos hijos en los ochenta padecieron casos de cáncer por la convivencia con pesticidas.

SMSEM: Sus 13 regiones sindicales están convocadas para la Primera Jornada Estatal de Capacitación 2018 a través de la Estructura de Capacitación y Actualización (ECA) en marzo y junio.