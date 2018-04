Así lo dice La Mont

Sotomayor y Cavazos L.

Poder judicial: La primera juez latina de la Corte Suprema EU Sonia Sotomayor no simpatiza con la construcción de 1,400 kilómetros adicionales del Muro que aspira heredar Donald Trump a sus electores 2020. Ello pese que Trump nombró al mayor número de jueces blancos que ninguno de sus predecesores en los 15 meses de su mandato.

Vs Trump: Ante esa condición Trump buscó romper el equilibrio en la composición del órgano judicial cuyos miembros son vitalicios al filtrar el rumor que Sotomayor solicitaría su jubilación lo cual pese a sus 63 años no fue así y en 8 meses emitió 10 votos críticos contra las políticas antimigratorias o validez judicial de pruebas alcanzadas por medios no legales. Desde que juró como XLV presidente Trump buscó, hasta en cuatro ocasiones, fijar un veto migratorio que propició caos aeroportuario y en las fronteras con México y Canadá.

Aliada: La oriunda de Bronx y padres puertorriqueños, becada en Princeton, nombrada por Obama jueza ante la SC es una ortodoxa de la Enmienda XIV constitucional "todas las personas nacidas o naturalizadas en EU y sometidas a su jurisdicción son ciudadanos de EU y entidades donde residen por lo que éstos no podrán dictar ni dar efecto a cualquier ley que limite sus privilegios, ni privarlos de la vida, libertad o propiedad sin un debido proceso legal".

Posición: Ante la postura de Sotomayor, legisladores republicanos de 14 entidades Arizona, Alabama, Utah, Oklahoma, Nuevo Hampshire y Nebraska buscaron que sus respectivas asambleas estatales modificaran la Enmienda 14 para negar la ciudadanía a miles de estadounidenses, hijos de padres indocumentados, principalmente dreamers. Trump anunció persuadido por su secretario de Defensa Mat Dog Mattis el desplazamiento de 100,000 agentes de la Guardia Nacional para militarizar la búsqueda de inmigrantes no autorizados en Arizona, California, Nuevo México y Texas. La mitad de los 11.9 millones que residen en EU sin papeles viven en esas entidades.

Vs Huachicol: El senador Manuel Cavazos afirmó que hay espacio en el actual período ordinario para aprobar la minuta de diputados que reforma el código fiscal, pena y ley aduanera para castigar al huachicol que representa al año 90 mil millones en pérdidas. Los compromisos internacionales de la Comisión de Hacienda incluyen convenios de cooperación aduanero con 5 países…Detrás de la postulación por Cuauhtémoc de Néstor Núñez se encuentra la mano de Ricardo Monreal quien fue vicecoordinador de la bancada del PRI 1997 mientras Arturo Núñez era el jefe de la bancada… SMSEM: 41 años de fomentar la cultura y el deporte. El sindicato inauguró la etapa final de los XLII Eventos Culturales y Deportivos “51 Aniversario del Reconocimiento Jurídico del SMSEM”.