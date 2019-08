Así lo dice La Mont | 2014 El Paso seguro e Irán

Racismo 2020: Aun cuando los ex presidentes demócratas John Kennedy y Jimmy Carter presentaron a EU como "un país de inmigrantes, un crisol o fusión de culturas melting pot". Su sociedad, dominadas por la visión anglosajona y prejuicios predominantes desde 20 enero 2017, no ubican más a las minorías y los migrantes particularmente nuestros paisanos como socios igualitarios.

2 Clase: En los gobiernos republicanos de Pete Wilson, California (1994-1997) y Donald Trump (2017-¿2025?) se fortalecieron los movimiento defensores de latinos frente al primero y la Propuesta 187 que prohibía a los indocumentados acceso a la salud y educación pública y 25 años después vs Trump quien desde la campaña 2016 evocó el mensaje racista de la 187.

Propuesta 187: Conocida como "Save Our State (SOS) y anulada por su anticonstitucionalidad fue empleada por Pete Wilson para lograr su reelección con el apoyo de los electores blancos. Al igual que Trump, Wilson aseguró que los indocumentados y sus hijos 1.3 millones de inmigrantes significaban una carga pública para el estado para así prohibirles salud y educación.

American Way of Life: Pese al triunfo, la 187 fue congelada por los tribunales y rechazada en la Asamblea Estatal por Kevin de León quien declaró a California "Santuario" para los inmigrantes. La minoría mexicana no superará su condición de segunda clase, que llevó al supremacista de Allen Patrick Crusius a propiciar la masacre de Walmart, El Paso, Texas considerada en 2014 la más segura de EU. La expresión de Crusius involucra prejuicios religiosos, ideológicos e identifican al anglosajón y protestante como la fuerza que convirtió a EU en potencia mundial.

Vs Irán: Las aplicadas por EU a su ministro de Exteriores, Mohammad Yavad Zarif (MYZ) ocurrieron mientras Donald Trump y su secretario de Estado ofrecían entablar negociaciones sin condiciones con Irán. Aún en la turbulencia se recuerda que en 2015, Irán llegó a un acuerdo con los países del 5+1 sobre el tema nuclear, logro de la diplomacia multilateral aprobado en la Resolución 2251 del Consejo de Seguridad y cuyo arquitecto fue MYZ promotor del diálogo y la paz regional Irak y Afganistán. Esa acción cierra la ventana diplomática y contradice a Trump cuyos halcones como John Bolton desean el enfrentamiento. El embajador Hussein dijo a ABC Radio que la intransigencia levará a EU a un atolladero contrario al filósofo persa Ashu Zarathustra "No saco una espada para vencer la oscuridad sino que enciendo una luz"…SMSEM: 310 maestros agremiados, alcanzaron un periodo sabático de un año para desarrollarse profesionalmente en diversos campos de la enseñanza como investigación educativa, posgrados y/o obra pedagógica; tiempo los maestros mantendrán todas sus prestacione