Reelección Argentina: Con la renegociación de la deuda externa –que entre los gobiernos del ex presidente Mauricio Macri y el actual Alberto Fernández (AF), pasó de 240 mil a 314 mil 315 millones de dólares más la vacunación masiva vs Covid-19– el ex jefe de Gabinete de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner ganaría su reelección 2023.

Vs Máximo: Para esa jornada AF negoció anticipadamente el pago de su deuda, lo cual evitó que la tercer economía latinoamericana, que desde 1998 cayó en recesión con una deuda pública de 132 mil millones de dólares, evitará la suspensión de pagos. La crisis económica 2001 derivó en la dimisión del presidente Adolfo Rodríguez Saá y ascenso del ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Duhalde quien se convirtió en el quinto mandatario que en 13 días entregó la Casa Rosada a Néstor Kirchner quien se fijó tres objetivos para restaurar la gobernabilidad: reconstruir la autoridad política e institucional, garantizar la paz social y sentar las bases, como ahora ocurre con AF, para el cambio económico y social.

Liderazgo regional: AF arribó a Palacio Nacional con una visión bolivariana que compartirá con el presidentAMLO, pues ambos respaldaron en su exilio al boliviano Evo Morales. Antes de trascender su frontera deberá contener a su vicepresidenta Kristina Fernández quien tiene en la mira imponer a su hijo Máximo Kirchner como presidente 2023. A diferencia de su similar brasileño Jair Bolsonaro quien dos meses después de la victoria de Joe Biden lo reconoció en ese encargo, AF fue el primero de los líderes en conversar con el demócrata.

¡Uníos vs Félix! Una llamada descubrió la operación anti Félix Salgado cuyo propósito sería posicionar la alianza PRI-PRD desde la región Pacífico de Guerrero y Michoacán. Su autor recibió las atenciones de Carlos Ahumada a quien presentó con Rosario Robles y posee propiedades en Yautepec, Acapulco y CDMX. En su juventud asistió al Congreso de las Juventudes Socialistas en Berlín y respaldó el ideario de la revolución cubana todo lo cual perdió con su aparición en los videos de Ahumada…¿Será verdad? Que organizaciones criminales patrocinan a una agencia digital para establecer su hoja de ruta en la región occidente del país…¿Cómo van en los estados? Según Massive Caller, Morena se alzará con la victoria en Baja California con Marina del Pilar Ávila; Campeche, Layda Sansores; Michoacán, Raúl Morón y Guerrero, Félix Salgado, mientras en San Luis Potosí el candidato del PVEM, Juan Carlos Valladares y la candidata de Morena, Mónica Rángel van parejos. En Nuevo León, si triunfa Clara Luz Flores, el probable candidato Hidalgo 2022 será el senador Julio Menchaca. El PAN con Francisco Pelayo, Sudcalifornia y Chihuahua, Marú Campos.