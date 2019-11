Así lo dice La Mont | 317 mil cocalero EVO

Soy chapareño: El finiquito del imperio del Trópico de Cochabamba (TC) según el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga (JQ) “no son compatibles las funciones de un líder cocalero con el inquilinato del Palacio Quemado”. En Chapare la tierra de Evo Morales Ayma (EMA) existen 6 confederaciones del TC y cuyo líder vitalicio es EMA. A esa región ingresaron en diciembre 2016 dos de los hijos del jefe del Cártel de Sinaloa con pasaporte 255561221. Ese mismo día fueron invitados a la Asamblea Legislativa del Estado Plurinacional de Bolivia.

El Mesías: Esa condición la asumió el vicepresidente Álvaro García Linera (AGL) quien en 2016 afirmó “sin EMA el sol se va a esconder y la luna se va a escapar y todo va a ser tristeza para nosotros” que en lenguaje EMA-AGL se tradujo en votos en los tres procesos electorales. AGL en un encuentro con mujeres adolescentes afirmó “no confíen en los varones, porque a ustedes se les exprime, se les vota y se busca a otra”.

Detrás del trono: Y se preguntó JQ ¿Realmente AGL es matemático? No, porque solo estudió un semestre en la UNAM, no obstante en su carnet de identidad y acta de matrimonio se ostentaba como tal. En el XIV Congreso Ordinario de las 6 federaciones del TC se ratificó al ex presidente EMA como máximo líder de esa organización cocalera y como vicepresidente a Andrónico Rodríguez (AR).

¡Cocaleros unidos!: El 13 de noviembre AR pidió a la presidenta Jeanine Áñez dejar su encargo para el regreso de su aliado EMA. Detrás de AR hablan las 6 confederaciones del TC que según la Oficina de la ONU vs. drogas y delitos (ONUDD) producen alrededor de 55 mil toneladas de hoja de coca de las cuales 65% son producidas en la región del Chapare y comercializadas por los Cárteles de las droga colombianos y mexicanos. El 35% restante es producida en Los Yungas para uso doméstico.

Del SAT a SCJN: Por segunda ocasión en una década, un director del Servicio de Administración de Aduanas (SAT) se convertirá en Ministra de la Suprema Corte como es el caso de Margarita Ríos Farjat (MRF). Tanto MRF como las otras dos aspirantes Ana Laura Magaloni Kerpel y Diana Álvarez serán evaluadas por los integrantes de la Comisión de Justicia del Senado de Julio Menchaca (JM) quien será candidato Hidalgo 2022. Los integrantes de la Comisión elegirán a tres ministros de la SCJN.

TV Azteca: Estrenó la serie Hernán, que marca el ingreso de Grupo Salinas al primer nivel mundial por la calidad de producción con esta historia sobre la conquista de México que será parteaguas para los críticos de la televisión…SMSEM: Con la 13ª entrega del Fondo de Retiro y Fallecimiento (Fonretyf) se superaron los 145 millones de pesos en apenas ocho meses, cifra récord que benefició a tres mil 315 profesores en retiro.