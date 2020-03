Nuevo trato: Todo listo para que este Supermartes el senador Bernie Sanders se alce con una nueva victoria y, cuatro meses después jure ante 4 mil 535 delegados como candidato presidencial demócrata en la Convención Nacional del 13 al 16 de julio en Milwaukee. Ello pese a su derrota en Carolina del Sur ante el controvertido Joe Biden cuyo hijo Hunter es objeto de una investigación por corrupción en Ucrania cuando su padre fue el vicepresidente de Estados Unidos con Barack Obama.

Otras historias: Sanders no será aquel George McGovern que por su oposición al conflicto en Vietnam, en 1972 fue avasallado por Richard Nixon no por su simpatía hacia los sindicalistas, trabajadores urbanos y minorías, sino por el pasado psiquiátrico de su compañero de fórmula el senador Thomas Eagleton, quien acusó al ex presidente Gustavo Díaz Ordaz de colaborar para la CIA, tres veces hospitalizado y sometido a electroshocks, lo que McGovern ignoraba. O, Michael Dukakis, quien al insinuar un perdón a un presidiario de color, cayó ante George W Bush 1988. Bernie Sanders es un serio rival del presidente Donald Trump quien no contará con el voto de California y Nueva York ante el Colegio Electoral.

Base Bernie: De superar a Trump, Bernie adelantó que ofrecerá el Departamento de Estado al ex vicepresidente Joe Biden, Michael Bloomberg en Comercio y Salud a Elizabeth Warren. Congelará el presupuesto del Muro-Trump y solicitará a su similar AMLO una reunión en El Paso, Texas y otra Tijuana, Baja California para impulsar un acuerdo migratorio similar a la Ley de Amnistía con la que el presidente Ronald Reagan logró el indulto para millones de connacionales. Al anunciar su campaña por la nominación, Bernie recaudó 7.6 millones de dólares arriba de Biden 4.3 y Warren 2.6 millones.

Base Bernie: A un mes que el ex presidente Barack Obama exprese su respaldo por la terna de finalistas incluido su ex vicepresidente Biden y amigo Bloomberg el ex mandatario afroamericano mantiene reservas hacia la agenda económica de Bernie que impulsa el incremento de impuestos a los grandes millonarios incluido Trump, seguro médico universal y el Nuevo Trato Verde temas que requerirán el aval de las dos cámaras del Capitolio donde incluidos republicanos y demócratas detuvieron el presupuesto del Muro con México.

SOS: Ante las aglomeraciones de la semana mayor la Secretaría de Salud debe extremar precauciones por la propagación del Coronavirus y a diferencia de China nunca ocultar las cifras reales de la población afectada por la pandemia. Iguales medidas deberá asumir la Dirección del Metro para evitar que en sus horas pico la gente no emplee por lo menos un cubrebocas como en las líneas aéreas y de transporte público.