Así lo dice La Mont | 6 junio ¿lavado electoral?

2008: En inusual entrevista con el diario británico Financial Times el director del entonces CISEN Guillermo Valdés no descartó que "el dinero de las drogas se infiltre en las campañas de algunos legisladores". Un año antes que el alcalde de Lázaro Cárdenas, diputado por el 1° Distrito de Michoacán, medio hermano del gobernador y empresario del ramo de gasolineras y negocios de préstamos monetarios Julio César Godoy (JCC) fuera acusado por la Secretaría de Seguridad Pública de mantener nexos con el Cártel de la Familia Michoacana y según la ex PGR recibir 25 millones por parte de Servando Gómez ‘La Tuta’.

Narcofiltraciones: Según el Centro de Inteligencia de El Paso, Texas (EPIC), mismo que descubrió el nexo de un procurador y secretario de Gobierno de Michoacán con los hermanos Valencia, sustentado en el informe SDN/S2/U03/Z1 sobre el Cártel del Milenio de los Valencia quienes controlaban Casa de Cambio Dimex en Morelia y Zitácuaro, Divisas Dólar de Morelia, en Zitácuaro y Lázaro Cárdenas así como Bodega Mercado de Abastos. Sus ingresos fueron invertidos en una campaña adicional de gobernador ¿2007? y senadores, hasta su relevo por parte de la Familia Michoacana y ‘La Tuta’. Esa versión llegó al jefe de Estación del FBI en México, Raúl Salinas y al Departamento de Estado en su área de Asuntos del Hemisferio Occidental.

2011: El dinero sucio se infiltró hasta la campaña para gobernador en Michoacán en la que contendieron Luisa María Calderón Hinojosa por el PAN, Silvano Aureoles Conejo con el PRD y Fausto Vallejo del PRI, su sustituto en El Solio de Ocampo Jesús Reina permaneció cuatro años en los penales de La Palma junto con David Franco Rodríguez al salir a la luz pública un video donde aparecía al lado del líder de los Caballeros Templarios ‘La Tuta’.

Atención CJNG: El EPIC advirtió de flujos del Cártel Jalisco Nueva Generación en las campañas electorales de Colima, Nayarit y Jalisco. Durante algunas administraciones republicanas y demócratas EPIC desplazó a la DEA, encargada de investigar delitos de orden federal relacionados con la producción, transporte, y consumo de drogas que cuenta con 4 mil 500 agentes en 90 oficinas y 67 países.

Reaparición: En Veracruz del ex candidato a gobernador por el PRI José Yunes Zorrilla quien contenderá por el Distrito de Perote, Veracruz con el apoyo de la alianza PAN-PRI-PRD. En 2018 cayó ante Cuitláhuac García y su primo Miguel Ángel Yunes Marques. En Xalapa, se apuntó para edil Ricardo Ahued quien enfrentará a David Velasco Chedrahui…Éxito: TV Azteca superó todas las pruebas de rating con ‘Exatlón’ que se ubicó como el mejor reality de competencias y retos deportivos de la televisión mexicana. Llegó a 8 de cada 10 hogares (27 millones de familias).