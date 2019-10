Así lo dice La Mont | 68: Poniatowska, Gómez y AMLO

Opacidad: La autora de la Noche de Tlatelolco, Elena Poniatowska (EP) reconoció que el 1, 2 y 3 de octubre 1968 se ocultaron algunos eventos que “Aún, ella en vida, saldrán a la luz”. La decisión de reprimir a los estudiantes se convalidó al tiempo que fracasaron las negociaciones entre los representantes del presidente Gustavo Díaz Ordaz (GDO), Jorge de la Vega Domínguez y Andrés Caso Lombardo. Quienes posteriormente ocuparon, en el primer caso la Secretaría de Comercio y como presidenciable en la sucesión 1981. El segundo se desempeñó como secretario de Comunicaciones del presidente Carlos Salinas.

No se olvida: 2 de octubre no se interpreta como un hecho aislado sino en el contexto de una guerra fría que por igual movilizó a los jóvenes de París, Buenos Aires y Washington quienes clamaron por un nuevo orden social y una equitativa distribución de la riqueza. En el caso de México resaltó el liderazgo de los integrantes del Consejo General de Huelga, como el moderado Sócrates Campos Lemus y el radical y actual presidente decano de la Cámara de Diputados, Pablo Gómez quien no aceptó, junto con Marcelino Perelló, ningún cargo al presidente Luis Echeverría

Sucesión 1970: Aunque el presidente GDO inclinó la balanza, hasta marzo de 1969 a favor del secretario de Gobernación, LEA; su candidato era el secretario de la Presidencia, Emilio Martínez Manatou y la opción de las Fuerzas Armadas y titular del DDF, general Germán Corona del Rosal. Según el extinto Heberto Castillo, una filtración de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) persuadió a GDO a definirse por LEA. A solo 23 días del destape de LEA, GDO reconoció su responsabilidad histórica ante el Congreso, donde el presidente de la Gran Comisión, Luis M. Farías sorteó el reclamo albiazul y del Partido Popular Socialista de exponer al Ejecutivo su malestar por los hechos de Tlatelolco.

Pablo Gómez y AMLO: El legislador Pablo Gómez rechazó que GDO fuera el único responsable de la masacre estudiantil y coincidió con EP “nunca se sabrá la verdad”. A la pregunta sobre ¿Qué sería de México si el secretario de la Defensa, Marcelino García Barragán (GGB) hubiera participado en un golpe de Estado contra GDO? El presidente AMLO aseguró que esa versión fue rechazada por propio GGB que con lágrimas en los ojos aseguró a su similar Lázaro Cárdenas que él no ordenó, ni participó en los cruentos sucesos del 2 de octubre.

