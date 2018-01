Así lo dice La Mont

Mi General Juárez y SI

Luto: En alto mando militar ante el deceso del General de Brigada de Justicia Militar, experto en derechos humanos Jaime Juárez González y promotor de la Ley de Seguridad Interior contra la cual interpusieron senadores, diputados y el municipio de San Pedro Cholula una controversia constitucional que la Secretaría de Acuerdos de la SCJN asignó al ministro Jorge Pardo Rebolledo, quien antes desechó por improcedente la iniciada por Movimiento Ciudadano.

Disciplina: El extinto general purépecha integró un equipo de defensa para los derechos humanos del Ejército después del levantamiento del EZLN del 1 enero 1994. Fue incriminado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de una ejecución extrajudicial perpetrada en Altamirano del indígena tzeltal Gilberto Jiménez, durante la estrategia militar contra las bases de apoyo zapatista.

Expediente: El instructor Pardo Rebolledo admitió para llegar al proyecto de resolución que se vota por mayoría simple de los 11 magistrados de la SCJN. El 15 de febrero 2011 el Senado lo designó magistrado de circuito para cubrir el escaño acéfalo del extinto José Gudiño.

Visión: En la pasada XXIX Reunión de Embajadores y Cónsules el titular de Sedena Salvador Cienfuegos rechazó que el objetivo de la LSI sea militarizar la seguridad pública sino "obliga a todos los entes a cumplir con esa función" y esa fue la tesis de su similar Juárez González, quien estableció que las fuerzas armadas se sujetarán al poder legislativo, porque "éstas actúan dentro del interior y exterior de los cuarteles".

Otras cosas…

Soldado Döring: Dejar al diputado sin cargo popular allanaría el camino a Morena-Benito Juárez que postuló en esa jurisdicción albiazul Fadlala Akabani y su partido a Santiago Taboada…Chiapas: Rutilio Escandón inició su precampaña en Salto de Agua junto con AMLO quien permanecerá hasta al domingo…Gobierno Coalición: El Consejero PRD Héctor Serrano Azamar afirmó que fortalecen la democracia con pluralidad de ideas y al no depender de la voluntad del Jefe de Gobierno. Lamentó el rol de Caballo de Troya practicado por ex perredistas que "solo se sirvieron de recursos, estructura y posiciones canarias que ahora aborrecen"…Caída: Pese contar con credencial de elector la militancia tricolor de Papalotla rechazará la imposición de Blanca Ávila por incurrir en actos anticipados de campaña pero sí apoyan a la ex titular de Turismo Edith de la Fe Serra…DACA Obama: El ex presidente de EU decretó el Programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia para protegerlos de la deportación y dotarlos de un permiso de trabajo renovable cada dos años pero los indocumentados necesitaban ser menores de 31 años en 2012 e ingresó al norte del Bravo antes de los 16 años.