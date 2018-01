Así lo dice La Mont

¿Triunfo de Trump?

Vitalidad: Pese ocupar la 45 residencia de la Casa Blanca con una edad mayor a Ronald Reagan (1980-1988) en su primer mensaje a la nación Donald Trump mostró que cuenta con el voto de los electores blancos quienes apoyan sus reformas en economía, inmigración, comercio y seguridad nacional. Esa fue la mayoría allanó el camino hacia los 270 votos del Colegio Electoral, no así los grupos afroamericano y latino que solo sufragaron con 8% y 7% contra 77 y 80% de Hillary Clinton.

Asignatura: En política exterior y pese sanciones del Consejo de Seguridad ONU Trump no logró una solución del conflicto intercoreano que deben contar con el consenso de Beijing y Moscú pero impulso la distensión entre los presidentes Moon Jae in y Kim Jong Un "hombre cohete" con motivo de los Juego Olímpicos invernales en Pyeongchang que llevó al ministro de Unificación surcoreano Cho Myoung-Gyon a reiterar la voluntad de sostener platicas en cualquier momento antes que defenderse contra un misil que porte una cabeza atómica.

Rubrica: El mandatario Trump destacó el 3% de crecimiento anual, en la bolsa y una tasa de desempleo menor al 4,1% como la mayor reforma fiscal del país desde 1980-1988 que implicó recorte de impuestos para las empresas y lo más relevante para las naciones al sur del Río Bravo la legalización de 1.7 millones de jóvenes indocumentados que ingresaron a EU como "dreamers" bajo la promesa del 115 Capitolio de conferirle 25.000 millones de dólares para la construcción del Muro con México y fortificar la seguridad fronteriza.

Alternancia: El aspirante del PAN por Mérida Herrán Barrera recordó que en 1978 el PAN ganó por primer ocasión Mérida que gobernó por 19 años donde emergió la candidatura de Mauricio Vila quien "gobernará Yucatán 2018-2024" pues con un millón de habitantes la capital emeritense aporta el 50% del padrón electoral como dos distritos federales, y 7 locales. Expulsión: El candidato a senador José Reyes Baeza no descartó "que su partido aplique la expulsión a los militantes que traicionaron la confianza partidista" y confío en restituir la senda victoriosa del tricolor Chihuahua.

Aspirantes: Otros del PRI al senado cuya fracción coordinará Miguel Osorio Chong son Eruviel Ávila Villegas, Esteban Villegas ex aspirante Durango, Claudia Ruíz Massieu quien perdió el escaño de mayoría ante Armando Ríos Piter y ex gobernador Coahuila Rubén Moreira. ¿Por qué habló Diego? De plácemes el ex senador Diego Fernández y su sucesor de escaño Santiago Creel por el repunte en las encuestas de Ricardo Anaya. Ambos son políticos antagónicos de AMLO quien "por los buenos oficios de ambos enfrentó un proceso de desafuero en 2004" afirmó líder Morena CDMX Martí Batres Guadarrama.