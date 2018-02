Así lo dice La Mont

De EGP a AMK

XII Plenaria: A la clausura del PRI-PVEM asistieron los secretarios de Hacienda y Energía José Antonio González y Pedro Joaquín Coldwell como sus directores de Pemex y CFE. En el caso del hacendario y ante una victoria de su antecesor Meade lo ubican como transexenal a partir de su exposición de una reforma fiscal no sujeta a los ingresos petroleros que cayeron del 40 al 17%. Ello por el incremento de contribuyentes quienes pasaron de 38 a 64 millones.

SOS: El titular de Energía, llegó precedido de las cifras del Sistema de Información Energética (SIE) que corroboraron que la producción de Cantarell descendió de un millón 920 mil 114 barriles al día obtenidos en enero del año pasado, a un millón 439 mil 233. El complejo Cantarell está constituido por los campos Nohoch, Chac, Kutz, Ixtoc, Sihil y Akal el mayor. Cantarell fue descubierto en 1976, y desde 1979 hasta el cierre del año pasado produjo más de 12 mil millones de barriles.

Optimismo: Proyectó a su bancada y secretarios, el coordinador tricolor Emilio Gamboa al informar sobre el crecimiento de 2.3 y un superávit primario 310 mil 151 millones de pesos o 1.4% del PIB. El yucateco pieza clave en el bimestre mayo-junio. Nadie omitió los riesgos económicos derivados del Proceso Electoral, negociaciones del TLCAN y Reforma Fiscal Trump, sobre la cual Hacienda expusó: "nuestra competitividad no depende solo del sistema fiscal"

TLCAN: Avizoró una renegociación exitosa a partir de incentivos estructurales para la integración e intereses económicos en las tres economías y como alternativa la continuidad en la política económica. La XII Plenaria se convirtió en arranque de aquellos elementos que ofrecerán sustento a la propuesta electoral de Antonio Meade.

LXIV: Los candidato al senado PRI por mayoría son Lorena Martínez, Aguascalientes; Cdmx, Beatriz Pagés; Colima, Fernando Moreno; Guanajuato, Francisco Aguirre; Guerrero, Manuel Añorve; Hidalgo, Nuvia Mayorga; Edomex, César Camacho y Alejandra del Moral; Michoacán, Juan Orihuela. Con posibilidades de victoria en Nuevo León donde tres años después buscaría el Palacio de la Sultana, Jorge Mendoza; Puebla, Juan Carlos Lastiri; Querétaro, Ernesto Luque cercano a Emilio Gamboa…Quien ganó mayores espacios fue Manlio Fabio Beltrones verbigracia Silvana Beltrones, Raymundo King, Jericó Abraham y Manuel Andrade…Como diputado federal va David Boone de la Garza ex particular del ex procurador Raúl Cervantes…Ayer fue designado Carlos Iriarte como relevo de César Camacho en el recinto de San Lázaro…Ante la espiral delincuencial en Ciudad Juárez cayeron las expectativas de reelección del edil con licencia Armando Cabada. Solo en enero sumaron 644 que la ubicaron en el 10 top violentos del país.