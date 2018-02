Así lo dice La Mont

Doger-Meade vs morenovallismo

¿Por qué Doger?: El 16 de diciembre visitó Puebla, quinto padrón electoral del país solo detrás del Edomex, CdMX, Jalisco y Veracruz, el precandidato presidencial Antonio Meade, donde se reunió con los aspirantes a la gubernatura y coincidió con la dimisión al PAN del senador y su actual vocero Javier Lozano. Fue recibido por la secretaría del CdE Rocío García Olmedo y su similar local José Chedraui.

Alternancia: El precandidato respondió a temas de migración, empleo y desarrollo social ante sus correligionarios ONMPRI, CNOP, CROC, CTM y advirtió "quien piense que Puebla está negociada, está equivocado, existen condiciones de recuperarla". Testigos de ese evento, el ahora candidato Enrique Doger, su similar por el senado Juan Carlos Lastiri y el ex candidato 2010 Javier López.

Clave: Sí Meade, los presidentes del CEN Enrique Ochoa y CdE Jorge Estefan Chidiac, así como Enrique Doger aspiran a la mayoría de los 4,370,000 electores del padrón estatal deben asegurar un convenio de coalición con el PVEM y Nueva Alianza, esta última más cercana al morenovallismo que postuló como su candidata a la esposa del ex gobernador Erika Alonso, respaldada por el yunquista Humberto Aguilar operador de Santiago Creel y Juan Carlos Mondragón.

¿Podrá EDG?: El ex rector BUAP y edil citadino Enrique Doger afirmó que "con todo y su guerra sucia el morenovallismo no lo vencerá" en referencia a la filtración de conversaciones con dos ex gobernadores de Veracruz. Apostará en ganar Cholula, distrito 10 federal, con mayor número de ciudadanos, seguido del 12, 11, 6 y 9 de la capital.

Aspirantes: El CEN del PRI apostó con la fórmula al Senado Chihuahua José Reyes Baeza y Georgina Lucero Zapata en la experiencia del ex gobernador que en 2004 derrotó a Javier Corral y la hija del dirigente de la CTM Jorge Doroteo Zapata y ex secretaria general del CdE del beltronista Omar Bazán Flores. A propósito, el sonorense nunca manejó los recursos del CEN sino un poderoso operador de finanzas nombrado en ese encargo desde enero 2013. El ex director del ISSSTE no descartó sancionar a los malos servidores públicos de su entidad "que en los hechos traicionaron la confianza tricolor". Aseguró que son diferentes las condiciones 2006-2018 cuando Fernando Baeza Meléndez enfrentó a Gustavo Madero por un escaño. José Reyes Baeza fue edil citadino y diputado federal 2003. Formará parte del grupo compacto de Miguel Osorio Chong además de Luis Miranda y José Calzada…Aguascalientes: el gobernador Martín Orozco Sandoval recibió a embajadores de Bélgica, Japón y Francia países interesados en invertir en diversos sectores productivos de la entidad, debido a los resultados en seguridad pública, estabilidad jurídica y calidad de vida.