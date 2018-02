Así lo dice La Mont

Doger-Zavala PGR UEAF

¿Bomba Pue?: En diciembre 2016 visitó Puebla, Antonio Meade y no pasó inadvertida pues tres días después se difundió el oficio de PGR/UEAF/0990/2015 que mantiene en la cuerda floja a un ex funcionario de Quintana Roo, debido a una investigación 2014 del Centro de Inteligencia de El Paso Texas (EPIC) que monitoreó a la detenida integrante del Cártel de Cali Carmen Saldarriaga Scaff cuyo hijo reside en esa entidad.

Alternancia: "Quien piense que Puebla está negociada, está equivocado y existen condiciones para recuperarla" advirtió Meade al contar como testigo del ahora candidato del PRI Enrique Doger. Su coordinador de operación política Javier López Zavala, cuyo capital político "evitará la imposición de la esposa de Rafael Moreno Valle, Martha Erika Alonso".

Mayoría: Sí Meade, los presidentes del CEN y CdE Enrique Ochoa y Jorge Estefan Chidiac y Enrique Doger aspiran a alcanzar el 1, 250,000 votos sobre un padrón electoral de 4, 370,000 necesarios para acceder a Casa Puebla, obligaron a una coalición con el PVEM, cuya dirigencia estatal es más cercana al morenovallismo. La precampaña de Doger será de 10 días insuficiente para recorrer los 217 municipios.

¡Sí se puede!: Doger afirmó que "con todo y su guerra sucia el morenovallismo no lo vencerá" y aventurará una parte de su capital en ganar el distrito 10 federal de San Pedro Cholula como el 12, 11, 6 y 9 de la capital. Pese a su optimismo se asegura que el morenovallismo 2010-2024 tiene como garante de continuidad un pleno control sobre los partidos bisagra: Movimiento Ciudadano de Fernando Morales, Nueva Alianza ex líder de la sección 23 SNTE Emilio Salgado y Jorge Benito Cruz PRD.

Relevos: Quienes juraron como nuevos integrantes ante el Senado son Ainara Rementería, Rubén Zuarth, Miguel Lucia Espejo y Víctor Galicia suplentes de José Yunes Zorrilla, Roberto Albores, Rabindranath Salazar y Gerardo Sánchez. Yunes, Albores y Sánchez contenderán por los gobiernos de Veracruz, Chiapas y Guanajuato… ¿Representante plurinominal que con una nómina de 55 mil pesos de asesoría cubre el ingreso de cuatro empleadas pero solo con 23 mil pesos entre ellas? Ejemplo de la transparencia en ese órgano es una ex petista y Morena cuyos hijos cobran como subcontrolador de Responsabilidad y Quejas y GP ¿asesor de una medallista?...Revelaciones: de Juan Melquiades que sí conoce al ex gobernador actual poblano que cambiará el curso de la elección…FIRST Global Challenge 2018, CdMx: Exhibió equipos de robótica, nivel secundaria y preparatoria de más de 150 países. Como fundador y presidente del comité organizador, Ricardo Salinas, aseguró que el evento, apoyado por representantes de las misiones diplomáticas, muestra que “el talento no tiene fronteras”.