Así lo dice La Mont | 9 años Kircher y Ahumada

Néstor Kirchner: El extinto mandatario que regresó la esperanza a los argentinos murió en el ascenso de su cónyuge Cristina. En el ocaso de su partida así inscribió su legado "no venimos acá a restaurar un régimen sino a crear una nueva Argentina".

Su pupilo: Y virtual presidente peronista Alberto Fernández redactó ese mensaje al que agregó "debemos tomar en cuenta las mejores experiencias que concluyan con este tiempo de mentiras y ofrezcan un horizonte para el futuro porque en la nueva República todos tienen un espacio" concluyó quien en guerra sucia fue involucrado con Carlos Ahumada Kurtz (CAK) que regresará a México acusado de fraude fiscal por un millón 472 mil 236.

PRI: Ratificado como ganador de la elección del CEN del PRI, 2019-2023 con 603,725 votos, el líder tricolor ofreció regresarlo a una condición de competitivo para las intermedias 2021...El ex embajador en Argentina, Alejandro Castro Trenti será el representante del Gobernador Jaime Bonilla. En 2013 su partido no lo respaldo en la impugnación ante el TEPJF que avaló el triunfo del controvertido Kiko Vega de Lamadrid ¿La razón? Su cercanía con el diputado Manlio Fabio Beltrones…Al concluir la era PAN-BC regresó el ex gobernador Xicoténcatl Leyva Mortera removido de su encargo por el ex presidente Carlos Salinas de Gortari quien lo responsabilizó de la victoria de Cuauhtémoc Cárdenas BC 1988… Angelópolis: Quien inició como operador político del gobernador Miguel Barbosa es el subsecretario de Gobierno David Méndez Marqués cuya madre es la regidora Rosa Márquez empeñada en descubrir el escándalo de Aguas de Puebla, caja chica de los gobiernos 2010-2018…

Morena Puebla: Contempla que la Estafa Maestra alcance a la BUAP de Alfonso Esparza y la pregunta de corrupción ¿quién es el ex subsecretario de Sedeso "Señor de los Hoteles" a quien ahora se investiga por actividades de lavado de dinero?...Unidad: garantiza la continuidad de Martí Batres en la Mesa Directiva del Senado. Su trabajo contribuyó a la aprobación por unanimidad de un gran número de leyes lo que se traduce en mayor productividad legislativa. Batres impulsa la institucionalidad, el debate y la concertación…“Rebelde”: El senador José Narro Céspedes quien tras las marchas de distintas organizaciones campesinas, afirmó “nunca planteamos ir al Zócalo”. Pero ahí estuvo, afectando a miles de usuarios de las líneas 1 y 7 del Metrobús y bloqueando vías de acceso a la Ciudad de México. Trascendió que pretende cerrar de nuevo la mina de Peñasquito en Zacatecas…SMSEM: En su 28 Aniversario el Centro de Especialidades Odontológicas (CESO) contará con una nueva área de Radiovisiógrafo y Rayos X digital que permitirá disminuir la radiación y una mayor precisión que una radiografía convencional.