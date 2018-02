Así lo dice La Mont

JJ Lecanda-Gamboa

Sólo Rogerio: Antes de pasar la estafeta a Adolfo Ruíz Cortines el presidente Miguel Alemán Valdés reconoció que un secretario particular marca la agenda de Los Pinos e incluso "sí abre agenda puede alcanzar poderes plenipotenciarios". Ese es el caso de Rogerio de la Selvas quien cautivó al político veracruzano como el yucateco Emilio Gamboa al mandatario Miguel de la Madrid y Juan José Lecanda, artífice de la construcción de mayorías democráticas a la LXIII legislatura.

Detrás LXIII: A la oficina de JJL acuden sus correligionarios, albiazules, petistas y Morena para alcanzar junto con Emilio Gamboa después del intenso proceso de auscultación una reforma constitucional que eliminó el pase automático de la Procuraduría, a la Fiscalía General de la República como la presentación de 309 iniciativas en la que los tricolores suscribieron 111, incluida la Ley de Seguridad Interior que ofreció un marco jurídico a las fuerzas armadas en su combate a la delincuencia organizada cuyo primer resultado fue la captura en la Colonia Roma de José María Guizar, el Z43 líder.

Legislación: El particular de la LXIII legislatura JJL como lo fue en la LX, la cual aseguró gobernabilidad a Felipe Calderón, opera los tiempos del coordinador PRI pero en consenso con integrantes de las comisiones de Relaciones Exteriores para alcanzar la ratificación de 11 embajadores como Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia en el nombramiento de 17 magistrados y consejeros independientes de Pemex, CFE como el presidente del IFT.

Repunta Barrales: La aspirante del Frente por Cdmx al Frente, Alejandra Barrales afirmó que no hay riesgo que éste se pierda pues busca reinventarse y representar solo la agenda ciudadana. "No les voy a fallar, porque soy una mujer de palabra y siempre cumplimos a la gente", advirtió que la inseguridad, violencia, desempleo y falta de oportunidades para los jóvenes no son normales y reiteró que "en política no hay invencibles y que todos los gobiernos de Morena están reprobados". Al cierre de campaña en Iztacalco e Iztapalapa, -esta última define la elección de Cdmx- ofreció mayor inversión para revertir el 42% de desperdicio de agua…Y ¿Collins?: En 1968 el director del FBI J. Edgar Hoover reconoció en el subdirector Kate Bannon al mejor agente de contrainteligencia como, desde 2002, el titular de la SSP avaló a Raymundo Collins para extirparla de los remanentes de “Ma” Baker y en cuatro años el gobierno federal logró capturar al banquero Carlos Cabal. Su libro de cabecera es The CIA and The Cult of Intelligence razón por la cual nombró en logística de CEDA a un general de división…El SMSEM celebró el día odontólogo con operación de sus consultorios externos en Ecatepec, Tultepec y San Martín de las Pirámides.