Así lo dice La Mont | A la vista ¿Moab hidalguense?

¿Qué es un Moab? Massive Ordnance Air Blast significa “la madre de todas las bombas” misma que el Presidente Donald Trump dejó caer sobre las fuerzas del Talibán situadas en las montañas de Tora Bora, Afganistán. Ese término convertido ahora en “Operación limpieza México” ¿será que aplique en Hidalgo? Es conocida la animadversión de Trump a la corrupción al sur del Río Bravo, particularmente con la clase priista que simpatizó con Hillary Clinton.

Descertificación: Tal vez como parte del Moab, el presidente Trump amenazó a la 4Transformación con "descertificar" a México por incumplir sus compromisos internacionales contra el narcotráfico e incluirlo en una lista integrada por 22 países latinoamericanos principalmente caribeños como grandes productores o plataformas para el tráfico de drogas.

¿Quién asesinó a M Souverbille? Según un cable fechado en Wikileaks, febrero 2016 cuya fuente es The Dark Agenda and its Roots of Global Domination by a Few Powerful Families el crimen perpetrado en contra del secretario de Seguridad Pública Hidalgo, Marcos Souverbille no fue solo responsabilidad de los zetas sino su jefe real, no necesariamente Heriberto Lazcano “El Lazca”. Se asegura que la información llegó a la misión diplomática de Tony Garza a quien se comentó que gente vinculada con ese grupo criminal sostenía reuniones en el restaurante El Arca donde los camarones y langostinos oscilan entre 400 y 800 pesos plato.

¿Quién maneja narcohgo? En la entrevista al autor del libro Roots of Global Domination David Horowitz reveló que los 609,000 millones de dólares que circulan en el mundo por ganancias del narcotráfico una parte se concentra en China, otra en América Latina y México, en este último se invierte en campañas para congresistas, senadores, gobernadores y un tiempo ejecutivo federal. Un financiero hidalguense denunciado por Horowitz, adquirió vía prestanombres diversos predios declarados exclusivos para uso agrícola sobre la carretera Tizayuca-Pachuca pero con su conversión a comercial triplicaron su valor en detrimento de los ejidatarios de la zona.

Claroscuros: A 12 años 10 días del crimen de San José Ocotillo aún no esclarecido ¿qué información conoció MS antes de caer abatido al mediodía del 20 de agosto del 2007 y quien fue el verdadero autor intelectual del silencio perenne?

Nigeria: Su embajador en México Aminu Alhaji Iyawa, agradeció el respaldo para que su país ocupe la Asamblea General de ONU y recordó que la reelección de Muhammadu Buhari significó un revés mortal para la organización terrorista Boko Haram. El intercambio comercial entre ambas naciones supera los 600 mil millones de dólares que la convirtieron en el segundo socio de la región después de Sudáfrica.