Así lo dice La Mont | ¿A SCJN va Maya, Loretta o tercera?

Propuesta AMLO: Ante la imprevista dimisión del ministro de la SCJN, Eduardo Medina Mora (EMM) cuestionado por eventos de corrupción en estos días, el presidente AMLO enviará una terna al Senado cuyo presidente de la Comisión de Justicia es el un ex magistrado presidente del TSJ, Julio Menchaca. La propuesta del ejecutivo estaría integrada por Cecilia Maya García o Loretta Ortiz Ahlf.

Corto plazo: Así habla la sucesora de Medina Mora “el principio básico de la división de poderes referido a la distribución del poder entre el ejecutivo, legislativo y judicial como forma de limitar su ejercicio, es una condición esencial para la existencia del Estado democrático y del derecho” ¿Con cuál de las dos finalistas aplica esta norma, o tal vez una tercera?

EMM y EPN: En su momento la Consejería Jurídica de Chihuahua buscó que el ex ministro EMM quedará fuera de la resolución de la Controversia Constitucional inducida por el ex presidente Enrique Peña para no ser investigado por la llamada “Operación Zafiro”.

Consecuencia: Recientemente la Segunda Sala de SCJN levantó una suspensión que impedía a la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua investigar a EPN e integrantes de gabinete en el presunto desvío de 250 millones de pesos destinados a la Secretaría de Educación y presuntamente empleados para financiar campañas electorales del PRI en 2016, incluida su aspirante Enrique Serrano. El asunto sigue su ritmo pues faltaba la resolución de la Controversia Constitucional bajo el ámbito del ex ministro EMM.

11 junio: Chihuahua presentó una solicitud de exclusión para abstener a Eduardo Medina Mora de conocer sobre esa controversia “debido a un conflicto de intereses que no resuelve conforme a derecho”. Los 10 integrantes de SCJN tanto de la Primera y Segunda Sala ésta última, de la que formó parte EMM fueron testigos del arribo de dos nuevos similares como diciembre 2018 Luis González Alcántara Carrancá, 1ª Sala y marzo pasado, Yasmín Esquivel Mossa. La mayoría de los 10 ministros fueron propuestos por el ex presidente Felipe Calderón pero AMLO podría superar antes “el escrutinio de la Comisión de Justicia, Julio Menchaca (gobernador Hidalgo 2022) que deberá superar la aduana del futuro Ombudsman, 21 aspirantes en 17 entidades y otras 250 iniciativas en estudio.

Tlaxcala: “Símbolo de grandeza” así lo afirmaron autoridades del Ayuntamiento, que encabeza Anabell Ávalos, en el marco de las festividades del 494 Aniversario de su fundación…Libre tránsito v/s manifestaciones: Ayer se detuvo la circulación en la Supervía Poniente, por lo que cientos de empleados no llegaron a sus trabajos. El bloqueo de taxistas también afectó Reforma, Insurgentes, Circuito Interior, Zaragoza, Chapultepec, Viaducto y Periférico Sur.