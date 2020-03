Seis mil, 650 casos, 55 mil posibles contagios y 350 muertes: Persuadieron al premier británico Boris Johnson a decretar el confinamiento de sus 50 millones de gobernados contra el COVID-19 descrito por la internacionalista Susana Meza como “un erizo que se clava en la ropa, manos y zapatos que es derrotado por la sosa del jabón”. El gobierno conservador que fue reelecto con su doble victoria pro Brexit, por una estrategia laxa vs Coronavirus, se sumó a España, Francia e Italia con esa medida inexorable.

Y ¿México?: Fallaron en la lentitud al distanciamiento social, desarticulación para hacer frente a la contingencia, estrategia de respaldo a la planta productiva nacional en todos sus sectores y falta de visión para equipamiento del sector salud, sin olvidar la celebración de eventos masivos como América Pumas en el México 68 y el Festival Vive Latino y Ghost, además del doble discurso: del sector Salud que invitó a la sana distancia y por el otro minimizando la curva de contagio al invitar a la gente a salir.

¿Estamos en guerra?: Susana Meza y el científico Héctor Penagos advirtieron “nos encontramos en una conflagración mundial porque el enemigo es microscópico pero golpea a 178 naciones en sus cimientos, tomará cuatro generaciones recuperarnos y quedará en la historia como let it go, let go.

¿Caerá Johnson?: Si los contagios superan 50 mil, el Parlamento pediría un voto de censura por la reacción tardía. Al igual que Johnson el homólogo de EU, Donald Trump recibió la noticia de que su nación es la tercera en número de contagios, en un momento crucial en que los electores evalúan los resultados de su gobierno en la lucha contra la pandemia.

Adiós: Quedó el mismo tercer mes de enero cuando el Reino Unido de Johnson abandonó la Unión Europea y en EU los republicanos votaron en bloque a incluir testigos en el impeachment contra Trump con lo cual se disolvió el proceso. Ahora los dos protagonistas, el de Londres y Washington, además son los alfiles del mundo imprevisible del COVID-19 que promete agudizar su liderazgo.

Fuerza pública: Cualquiera de los 50 millones que no cierre las puertas, persista en realizar eventos sociales, no cierre las tiendas excepción de estratégicas será consignado. El Ministro de Exteriores Dominic Raab solicitó a todos los británicos que viajan al exterior regresen a su país de origen. Así actúan Italia y España, en el primer caso con una caída en la curva de defunciones y esta misma semana posiblemente EU…Y ¿Cuándo México? Aquí el combate al COVID-19 se resolverá con la consignación de un ex secretario de Comunicaciones y Comunicación Social del sexenio de la corrupción 2012-2018 y si no al tiempo.