¿Moralestroika? El 1 de abril 2019 la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero (OSC) tomó protesta al chiapaneco Plácido Morales Vázquez (PMV) como presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA) quien 19 meses después en su Segundo Informe Anual, resaltó los retos de su asignatura como son la reforma laboral e incidencia del Tratado de Libre Comercio (T-MEC) en la democratización sindical, los grandes sindicatos del gobierno federal y Sindicato Único de la CDMX pasan por el TFCA.

Ascenso: PMV afirmó “los derechos sociales y laborales deben ser inclusivos, progresivos e integrales y de ahí que los cambios emprendidos por AMLO apuntan hacia una transformación social donde la conciliación es el medio idóneo y la democracia sindical un objetivo basado en el respeto al voto libre y secreto junto con la madurez individual y colectiva de la clase trabajadora del gobierno federal.

Va democratización: Para el ex secretario del Trabajo de Chiapas “la democratización sindical es un proceso irreversible que inició el 1 de mayo 2019 con la 4-Transformación que busca la libertad de pertenencia o no a un gremio, la elección libre de sus dirigentes a través de lo cual se pone fin al viejo charrismo sindical oficialista de afiliación automática a un solo partido”. La reforma laboral da base para que un trabajador al servicio del Estado sea un ciudadano con plenos derechos.

TFCA y SNTE: Con la reforma laboral las 61 secciones del SNTE de las cuales 30 ya concluyeron su período deberán convocar, una vez superada la contingencia, a una jornada electoral democrática. Al igual que este gremio, el más grande de América Latina, sin excepción todos los sindicatos del gobierno federal deberán renovarse. Según PMV “la 4-T es una prioridad del Estado dentro de un proceso histórico que nació en la conciencia de nuestro pueblo”.

Normalidad: Morena aplicó la regla en la nominación de Lorena Cuéllar Cisneros como su virtual candidata por Tlaxcala pues mantuvo ventaja con holgura en todas las encuestas. Dejó en el camino a la empresaria Dulce Silva Hernández. Con 58 años, hasta mayo ocupó los Programas Integrales de Desarrollo del Gobierno Federal, ex senadora y edil citadina. Contenderá vs la priista Anabel Ávalos quien asistirá en alianza PRI-PAN-MC-PRD. Otra ex tricolor Clara Luz Flores Carrales será abanderada Morena por Nuevo León. Fue diputada federal y dos veces edil de Escobedo, su esposo Abel Guerra fue secretario de Desarrollo Urbano…SMSEM: El secretario general José Manuel Uribe, se pronunció por el regreso a clases cuando el semáforo de riesgo epidemiológico esté en verde. Aseguró que es necesario establecer mecanismos para proteger la salud de profesores, alumnos y padres de familia.