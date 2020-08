FCH y EPN: El primer gobernador del PAN, Ernesto Ruffo Appel (ERA) advirtió "sí mis ex compañeros de escaño Ernesto Cordero, Roberto Gil Zuarth, Francisco García Cabeza de Vaca y a quienes denuncie Lozoya, recibieron alguna dádiva por la reforma energética del ex presidente Peña que comparezcan ante un juez. Por ello voté en contra pero sabía que Cordero, Gil, Maury y Cabeza visitaban al presidente de la Jucopo".

Igual Calderón: "Obedecieron la línea del rebelde Calderón quien afortunadamente dejó el PAN. Nuestro partido no debe ser identificado con ese mal elemento que nos traicionó al negar apoyos a Josefina Vázquez Mota para acomodarse con Peña. Creo que Calderón y Peña pactaron una mala restauración del PRI que dejó una huella de impunidad y corrupción, claro ejecutadas por el sobrino de Arturo Montiel". Así mismo, pidió no politizar a la Fiscalía General de la República (FGR) ¿Qué caso tendría que ésta, funcionará como el MP de la 4-Transformación? “si antes ellos pedían a EPN que no les designará a un Fiscal Carnal”.

¿Quiénes son? Mis ex compañeros de escaño Vega Casillas, García Cabeza de Vaca, Lavalle y Cordero parecían más senadores de Peña Nieto que del PAN y sí son culpables que regresen al pueblo vía la Oficina del Dinero Robado, lo que se llevaron y se vayan con binomio Calderón-Peña para que con su influencia resuelvan sus litigios ante la FGR". Concluyó uno de los tres aspirantes para relevar, en la dirigencia del CEN del PAN, a Marko Cortés.

Turbulencia: A tres semanas del asesinato del empresario potosino y político perredista, Ulises Rocha con ascendencia en Río Verde San Luis Potosí, esa entidad fue objeto del ataque mortal contra el jefe regional de la Policía Ministerial de la FGR, Guillermo Pérez Moreno.

Seis cárteles: Ese es el número, según SEMAR de cárteles que operan como el Cártel del Golfo y Los Zetas en San Luis Potosí (SLP), Jalisco y SLP-Nueva Generación (CJNG). En el Noreste, Nueva Generación y Los Talibanes. En total dominan 19 municipios del Altiplano, Zona Centro, Huasteca Norte, Sur y el emblemático Río Verde. El crimen de Pérez Moreno podría vincularse con el CJNG que domina nueve ciudades colindantes con Guanajuato además de Ciudad Valles y Tamuín.

Reapertura: La edil solidarense Laura Berisntain ubicó como ejemplo de apertura de playas a Xcalacoco, Punta Esmeralda y Playa 88. Sitios turísticos que además cuentan con certificado Blue Flag, donde los visitantes respetan el protocolo para evitar contagios de COVID-19…Zacatecas: En esa entidad Alfonso Durazo habló de la disminución en la incidencia del crimen en delitos de alto impacto como el secuestro, robo de vehículos y extorsión en centro penitenciarios.