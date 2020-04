Así lo dice La Mont | ¡Adiós Tedros Adhanom!

Advirtió Taiwán: Pese a los críticos de la independencia de Taiwán a su estatus de nación reconocida aún por 17 países, aparentemente su presidenta Tsai Ing-Wen no podía hacer nada ante el imán económico mostrado por Beijing que en 2019, le retiró a otros dos aliados: Islas Salomón, Kiribati y previamente 2018 El Salvador. Pero la historia de antigua Isla de Formosa podría cambiar a partir del correo enviado, a través de sus Centros para el Control de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), a la obesa y burocrática Organización Mundial de la Salud (OMS) relativo la aparición de siete casos de neumonía atípica en Wuhan.

Neumonía atípica: Término empleado para el SARS, enfermedad trasmitida entre humanos, causada por Coronavirus. La notificación fue el 31 de diciembre 2019 cuando Taipéi envío un correo a la OMS en la que solicitó a su director Tedros Adhanom y al directorio del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) explicar los riesgos de la enfermedad para que el órgano multilateral abriera toda la información a los estados miembros.

Otra nota: Los CDC de Taiwán también se comunicaron con el Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades en un intento por obtener más información frente a lo cual el directorio del RSI de la OMS solo respondió con un breve mensaje que la información requerida por Taiwán fue enviada a colegas expertos y China solo se limitó a un comunicado de prensa.

Advertencia: Pese que Taiwán sospechó que la trasmisión de la enfermedad, de persona a persona ya era una realidad, no obtuvo la confirmación de la OMS. Taipéi activó el control fronterizo y medidas de cuarentena que incluyeron la detección de pasajeros en vuelos desde Wuhan antes del desembarque. Entre el 19 y 31 de diciembre, la OMS y China su principal aliado, no contuvieron la propagación del COVID-19 y hasta el momento, el director saliente Tedros Adhanom no responde a Taiwán pero sí el presidente Donald Trump que le retiró su cuota. Bajo esa sospecha ¿conviene a los miembros de la OMS aceptar sus protocolos en la presente pandemia?

¡No!: Ahora no hay motivo para cuestionar la “sana distancia” impuesta por el presidente Trump a OMS y por lo tanto, esperar que en las próximas horas dimita por salud pública el etíope director quien, de confirmarse que ignoró el email de Taiwán, podría ser castigado por delitos de lesa humanidad. El silencio cómplice también llevaría a Washington a reconsiderar la política de “una sola China” que impide a los aliados de Taiwán o República de China, mantener relaciones con la otra China, la República Popular que busca destruir su soberanía. En reconocimiento a Taiwán y el extinto doctor Li Wenliang que junto con otros siete médicos lanzaron la alerta sobre el nuevo Coronavirus.