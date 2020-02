Así lo dice La Mont | Aerolínea cachito y Coronavirus

500 pesos: La Lotería Nacional (LN) imprimirá seis millones de cachitos. 2 millones serán vendidos por LN y cuatro a través del sector privado para desincorporar el Boeing 787-8 Dreamliner José María Morelos y Pavón de 218 millones de dólares que el ex presidente Calderón adquirió bajo la justificación de Sedena "la nueva nave es asunto de seguridad nacional ya, fueron tres los secretarios que fallecieron en distintos accidentes aéreos".

Una pesadilla: En 2011 la compañía Boeing presentó al 787 Dreamliner como el futuro de la aviación en eficiencia energética pero se convirtió en su Talón de Aquiles por aterrizajes de emergencia derivados de problemas con la batería. All Nippon Airways (ANA) y Japan Airlines (JAL) ordenaron que 24 Dreamliners permanecieran en tierra y la Agencia Federal de Aviación de EEUU (FAA) suspendió todos los vuelos secundada de LAN Chile y Air India. The New York Times acusó a Boeing de descuidar los procesos de producción en su planta de Charleston.

Lunes 3, 2016: Ganar las elecciones primarias en Iowa resulta el mejor incentivo para los aspirantes demócratas. Hace cuatro años el senador Ted Cruz derrotó a Trump con mínima diferencia y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton a Bernie Sanders quien se define como liberal demócrata.

Incubación: El Centro para Control y Prevención de Enfermedades calculó que el Coronavirus tiene un periodo de incubación de dos a catorce días pero no está claro, si una persona puede transmitir el virus antes de desarrollar los síntomas, etapa en que la epidemia puede eludir la detección del mal que afecta a 24 países incluidos España, Rusia y Reino Unido.

Reformas: Santiago Nieto pidió a diputados de Morena ampliar las facultades de su Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para así cumplir con las 40 recomendaciones suscritas con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

AMLO en Playacar: Laura Beristain se sumó al acto de Unidad en Defensa de la Dignidad de México y a Favor de la Amistad con el Pueblo de los Estados Unidos, en la ciudad de Tijuana. La alcaldesa informó que AMLO visitará próximamente Playa del Carmen para refrendar su compromiso con el pueblo solidarense. Luego de participar en la Cumbre de Alcaldes dijo que está trabajando para, junto con el presidente AMLO, reforzar los trabajos de la 4-Transformación…Tlaxcala: Gracias la respuesta de los capitalinos se realizará la Jornada Médica número 100. Un logro de la administración que encabeza, Anabell Ávalos…SMSEM: Su líder Manuel Uribe aseguró “Incidimos oportunamente para atender el abasto de medicamentos en el ISSEMyM porque estamos atentos a las necesidades de los maestros. El sindicato entregó 5.5 mdp en apoyos asistenciales a 978 docentes.