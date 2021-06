Así lo dice La Mont | Ahora Hidalgo y Coahuila

6 agosto 2019: "Lo que reclama Hidalgo es trabajo, resultados y alejarnos de la especulación política" afirmó el presidente de la Comisión de Justicia ante el LXV Senado, Julio Menchaca Salazar (JMS) quien en su informe de labores contó con la presencia del presidente de Jucopo Ricardo Monreal (RM), la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero y su gobernador Omar Fayad.

"Falta un cargo": RM resaltó la productividad legislativa de JMS de quien dijo "solo le falta ocupar un cargo, la gubernatura", a su informe también asistieron la ex comisionada para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y compañera de escaño como viable rival 2023 Xóchitl Gálvez y su similar de escaño actual alcalde de Saltillo y aspirante al gobierno de Coahuila, Armando Guadiana (AG) quien enfrentó al ex gobernador Humberto Moreira (HM) con una denuncia en la ex PGR ante la acusación, que uno de sus hermanos prestó terrenos a grupos delictivos en una de las entidades más violentas debido al reacomodo del sicariato y donde también fue asesinado José Eduardo Moreirá, hijo de HM.

Solo Hgo: El 6 de junio ‘Juntos Haremos Historia’ alcanzó 400 mil 823 vs 343 votos, equivalente a 6 de los 7 distritos electorales que se interpretó como un ensayo de la elección para gobernador. La sorpresa fue la victoria de la diputada federal 1 distrito Huejutla, Sayonara Vargas quien toma la delantera 2022 sobre la secretaria general del PRI y oriunda de la Huasteca, Carolina Viggiano (CV).

Congreso local: Aunque Morena alcanzó mayoría ante la LXV con 14 de los 18 distritos, dejó un margen al aspirante en la sucesión de Alito Cárdenas, Omar Fayad para impulsar una candidatura viable que surgirá entre la senadora Nuvia Mayorga del grupo de Miguel Osorio Chong, el edil de Mineral de la Reforma, Israel Félix y CV quien al igual que JM encabezó el Tribunal Superior de Justicia vinculada con el ex gobernador Manuel Ángel Núñez.

Final Hgo: Al ser propuesto ante la Junta de Gobierno del BdM el ex secretario de Hacienda, Arturo Herrera fue excluido de la lista de precandidatos de Morena por lo que su lugar lo ocupa JMS quien coadyuvó a la conversión entre PGR y FGR como la aprobación por consenso de los tres ministros de la SCJN. Otro aspirante es el ¿aún albiazul? Julio Xavier Berganza quien arribó al congreso local en primer lugar de la lista plurinominal.

Coahuila ¿alternancia? Penúltimo bastión tricolor que AG ya buscó en dos ocasiones, pero cuenta con la simpatía del líder de Morena, Mario Delgado. En ambas ocasiones se confronto con la familia Moreira pero desde la capital cuenta con 35 por ciento de la intención de voto suficiente para asegurar un cambio en la entidad gobernada por los ex ediles citadina y Torreón como fue el caso de Miguel Riquelme.