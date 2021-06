Así lo dice La Mont | Ahora sigue TEPJF

Origen: El 3 noviembre de 2020 en sesión privada, el pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) eligió al magistrado José Luis Vargas Valdez (JLVV) como titular de ese órgano ante la conclusión de su antecesor Felipe Fuentes Barrera. Previamente en 2016, JLVV resultó electo por 95 votos a favor, 1 en contra y uno nulo.

Razones: Cuando el presidente de la Mesa Directiva del PVEM Pablo Escudero, tomó protesta a los siete nuevos magistrados, argumentó que con esa designación se llegó a “una de las decisiones más importantes para nuestra democracia dado que de la integración de la Sala Superior, es la última instancia en calificar las 30 elecciones concurrentes y presidencial 2018 de la cual depende la legitimidad en los resultados electorales".

¿Por qué JLVV? En su primer cuatrienio fortaleció la vinculación internacional del TEPJF lo cual, llevó a fundar la Red Mundial de Justicia Electoral además de los programas académicos de la Escuela Judicial Electoral desde la Comisión de Administración, órgano rector del Tribunal. Durante el bienio 2012-2014 presidió la FEPADE.

Criterio Gro y Mich: El 27 de abril el pleno de la Sala Superior del TEPJF confirmó el acuerdo del INE que canceló las candidaturas de Morena en ambas entidades al no presentar sus informes de gastos de precampaña lo cual afectó el proceso de fiscalización.

En contra: En ambos casos el magistrado presidente se manifestó así, bajo el argumento que el INE modificó indebidamente la calificación de la gravedad de la falta en detrimento de los ex precandidatos pues "Esa calificativa no fue objeto de análisis por parte del TEPJF y no existían elementos suficientes para comprobar el dolo pues Salgado y Morón se encontraban en el equívoco de no estar obligados a la presentación de los informes porque Morena informó al INE de la inexistencia de las precampañas y los gastos".

Sobrerrepresentación: El magistrado JLVV afirmó que votó a favor de confirmar el acuerdo del INE que limita la figura de las coaliciones pues así se garantiza que "la representación de los partidos políticos en la Cámara de Diputados sea más fiel a los resultados que éstos, alcancen en las elecciones del 6 de junio.

2006 y 2012: Al desechar por improcedentes los argumentos de la Coalición Por el Bien de Todos que postuló como su candidato presidencial a AMLO y solo aceptar que la injerencia de Fox puso en "Riesgo la validez de la elección de Felipe Calderón Hinojosa quien ganó por 14 millones 916 mil 927 votos con una diferencia de 233 mil 831 sufragios, la resolución a cargo de los magistrados Bertha Alfonsina Navarro y Mauro Reyes, los ubicó en inapropiado juicio de la historia pero esa fue la democracia bipartidista”.