Así lo dice La Mont | Albiazules a prisión

Prisión a Lavalle: El Consejo de la Judicatura Federal informó que a las 2:37 a.m. del pasado 13 abril el ex precandidato del PAN al gobierno de Campeche, José Luis Lavalle (JLL), acusado de recibir sobornos para aprobar la reforma energética del ex presidente Enrique Peña Nieto, recibió el auto de formal prisión por los delitos de asociación delictuosa, cohecho y operaciones de procedencia ilícita.

Medida cautelar: En 2015 el político; cercano al extinto magnate gasolinero, Juan Camilo Mouriño quien lo indujo a participar en la política; pretendió cambiar el resultado de la elección de gobernador con la inyección de recursos de asistencia pública en favor de su correligionario Mario Ávila Lizárraga el cual enfrentó a Alejandro Moreno, actual líder del PRI.

Vínculo: Su padre Jorge Lavalle Azar se desempeñó como secretario de Desarrollo Económico del ex gobernador y funcionario de Gobernación, José Antonio González Kuri (AGK) quien lo presentó con el desarrollador de maquiladoras Mohammad Yousuf Amdani (MYA).

Prestanombres: Según un expediente de Inteligencia AAA, solo fue prestanombres de los hermanos Kuri; cuyo hermano mayor superó en una controvertida elección denunciada por el entonces líder del PRD, AMLO; a la senadora Layda Sansores. En su momento el juez de Distrito Especializado en el Sistema Acusatorio, Marco Antonio Fuerte Tapia asignado al Reclusorio Norte, decretó la existencia de prisión preventiva justificada como medida cautelar durante los tres meses de plazo de la investigación complementaria sobre el desempeño de JLL.

¿Idem Anaya Cortés? El 25 febrero del 2018, día de cumpleaños Ricardo Anaya Cortés (RAC), se presentó a las oficinas de la ex PGR para averiguar si existe una investigación en su contra. Acusó al presidente EPN de "Emplear al Ministerio Público Federal para golpearlo políticamente con el propósito de dejarlo fuera de la contienda presidencial”.

Derechos políticos: Según el Artículo 38 Constitucional, de quedar sujeto a proceso penal los derechos de RAC serían suspendidos lo cual no sucedió en la campaña de 2018 pero sí en 2024. Al igual que en 2018 concluyó uno de los tres voceros de la bancada albiazul "Si la FGR actúa con celeridad y consigna el expediente a un juez se firmaría la orden formal de aprehensión con lo cual no podría ser candidato 2024.

Nueva Mesa Directiva: El viernes Morena elegirá a la mujer que ocupará la Mesa Directiva del 1° de septiembre hasta 31 agosto de 2022. Las candidatas son Marybel Villegas quien de relevar al chiapaneco Óscar Ramírez Aguilar sería la candidata al gobierno de Quintana Roo. Otras aspirantes son Imelda Castro, la chihuahuense Bertha Caraveo y Ana Lilia Rivera.