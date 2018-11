Así lo dice La Mont | Albiazules MC, FC y Erdogan

Voz azul:

“Seremos la voz de millones que desaprueban la política de Morena-AMLO” afirmó el líder del PAN Marko Cortés, cuya primera tarea será retener en 2019, Baja California y ganar la capital de Durango. Encuesta septiembre: Morena 48, PAN 25 y PRI si el candidato no es Jorge Hank 11. En Mexicali Morena 51 vs PAN 22.1 y PRI 6.6 y Tijuana, Morena 54 vs PAN 21 y PRI 9.

Zona franca:

En reunión con gobernadores de BC, Son, Chih, Tamps, Coah y NL, AMLO presentó el plan para reducir el IVA al 8% e ISR 20% y homologar la gasolina con EU en una franja de 30 km, que de consumarse ubicarían en Palacio Gobierno de Mexicali al Coordinador Federal para el Desarrollo, Jaime Bonilla Valdez (JBV).

Auditoría:

En campaña JBV ofreció al manejo de recursos del gobernador Kiko Vega y modificación de los proyectos de desaladoras e impulsar la Ley de Frontera, reducir al 50% IVA y bajar ISR para evitar una carga fiscal excesiva a comerciantes y empresarios. Su principal obstáculo es el teniente, exsecretario de Seguridad de Tijuana, Julián Leyzaola, quien amenazó cimbrar a la entidad con expedientes de Bonilla.

Albiazules BC:

Los senadores Rafael Morgan y Gina Cruz apostaron por la planilla Cortés- Larios, quienes se perfilan como más viables candidatos en 2019 y esperarían al 2021 para lanzar al exedil de Tijuana Jorge Ramos. La jornada dominical ubicó a Miguel Ángel Yunes Márquez en condición de repetir su candidatura. Enríquez 2024 pero antes emular a su padre, quien después de la derrota ante Javier Duarte 2016 fue postulado a San Lázaro donde saltó a la contienda 2016 en la cual se impuso a Héctor Yunes. Otro ídem Rafael Moreno, quien ocuparía la coordinación parlamentaria Senado y después la candidatura presidencial 2024.

Justicia Erdogan:

El Partido Justicia y Desarrollo (AKP) que llevó a Recep Tayyip Erdogan a instaurar una presidencia ejecutiva para evitar la infección siria y trabaja en armonía con los poderes judicial y legislativo para asegurar el bienestar de 81 millones de personas. Inició su encomienda con una gira a Azerbaiyán y la República Turca del Norte de Chipre bajo la operación del canciller Mevlüt Cavusoglu y homólogos de Defensa e Interior Hulusi Akar y Suleyman Soylu y no baja la guardia para esclarecer el crimen del periodista saudí Khashoggi, por lo cual entregó las grabaciones a EU para corroborar que Arabia Saudita conoce quién lo mató. Por ello es subjetiva la acusación “Erdogan capitaliza muerte Khashoggi”, denota impericia de una nación que rechazó la división del Este… Tlaxcala: En el Foro de Alcaldes por la Nueva Agenda Urbana, organizado por la ONU-Hábitat/Infonavit, fue reconocida como una de las ciudades más prósperas del país por su infraestructura social 100% vivienda 90.2% y comunicaciones 37.58 %.