Así lo dice La Mont | Alerta India-Pakistán

Mesura:No obstante que el secretario de la ONU, Antonio Guterres pidió moderación a los gobiernos de Pakistán e India después del atentado del 14 de febrero en Pulwama, Jammu y Cachemira donde murieron 40 personas atribuido al grupo Jaish Mohammed (JM), el premier indio Narendra Modi, quien en abril-mayo asistirá a elecciones parlamentarias politizó esa tragedia.

ONU: De acuerdo con la resolución del Cds 307, 1971 a través del Grupo de Observadores Militares de las Naciones Unidas en India y Pakistán (UNMOGIP) se informa sobre violaciones de alto el fuego a lo largo de la Línea de Control y el límite entre los vecinos del sur de Asia en Jammu y Cachemira.

Contexto: En Jammu y Cachemira, único estado indio en que los musulmanes representan a la mayoría, abogan diversos grupos por la unión con Pakistán y pese al sonido de tambores bélicos de Delhi, el premier de Pakistán Imran Khan ofreció sin condiciones a su similar Narendra Modi discutir el tema de terrorismo como un flagelo que en dos décadas registró en su país 70 mil muertos y pérdidas por 100 mil millones de dólares.

¿Somos Gandhi?: Aunque hace 70 años el Mahatma fue asesinado por la misma expresión que ahora ostenta el poder en Nueva Delhi, su ideario sobre la unidad hindú-musulmana y pese a la resistencia del gobernante partido nacionalista Bharatiya Janata (BJP) permea en la política de los hindúes. Una muestra de irracionalidad de BJP fue describir a Narendra Modi como "la marca más grande que Ghandi".

Potencial: A la fecha India cuenta con 1.4 millones de tropas activas vs 663 mil Pakistán, 130-140 ojivas vs 140-150, 16 submarinos vs 8; 814 aviación vs 425. Pese la disparidad el Ministro de Exteriores Shah Mehmood Qureshi, coincidió con ONU y UE que para una solución pacífica en Cachemira deben comulgar posturas étnico-ideológicas, políticas, económico, sociales y territoriales

¿Y ONU?: No considera válido el reclamo de India al reconocer a Cachemira como un territorio en disputa y se inclina por un plebiscito a través del cual la población determine su estatus, al tiempo que lamenta las restricciones de Nueva Delhi a sus observadores en la parte hindú de la línea de control.

