Así lo dice La Mont | AMLO-Biden-Obama

Obama y México: En marzo 2012 el presidente de Estados Unidos, Barack Obama solicitó a su vicepresidente Joe Biden trasladarse a la Ciudad de México donde se entrevistó con los tres aspirantes a la titularidad de Los Pinos: Josefina Vázquez-PAN, Andrés Manuel López Obrador-PRD-PT-MC y enrique Peña PRI-PVEM. El encuentro con el tabasqueño se extendió 40 minutos y de vuelta a Washington, Biden informó a Obama, que observaba una elección cerrada al sur del Río Bravo.

Biden-Harris: A ocho años de distancia y víspera que Joe Biden resulte nominado por el Partido Demócrata a la presidencia este consultó con quien posiblemente será su compañera de fórmula por la presidencia el 3 de noviembre, sobre qué política instrumentar para lograr un acuerdo migratorio con México. La aspirante afroamericana Kamala Harris le sugirió un encuentro con tres líderes de ascendencia mexicana: El ex alcalde de Los Ángeles Antonio Villaraigosa, el ex gobernador de Nuevo México, Bill Richardson y el ex alcalde de San Antonio Julián Castro quienes consideran que la única solución a la inmigración ilegal es la firma de una nueva acta de inmigración similar a la que en 1986 aprobó el Congreso al presidente Ronald Reagan que ofreció amnistía a 2.6 millones de ilegales.

Fiel de la Balanza Obama: En junio de 2012 Barack Obama sabía que su rival republicano en la disputa por la continuidad o alternancia en la Oficina Oval sería el republicano Mitt Romney, con solo un 10 por ciento de simpatizantes de la minoría latina y afroamericana. Ante ello, pidió a Joe Biden iniciar un acercamiento con los principales líderes latinos simpatizantes de la reforma integral de inmigración impulsada por el extinto senador Ted Kennedy consistente en la legalización de ilegales y desarrollo de programas para trabajadores invitados a lo que sumaría su Dream Act, a través de la cual otorgaría la residencia aquellos estudiantes que concluyeran sus estudios.

Inmigración selectiva: Para su segundo mandato, inicialmente Barack Obama pidió Joe Biden cabildear ante el Congreso una ley de inmigración selectiva que expulsaría del territorio estadounidense a individuo, grupo u organización que representen un peligro para la seguridad nacional así como garantizar asilo solo aquellos refugiados que propicien el crecimiento de la nación. Otra tarea para Biden fue contemplar el cierre de centros privados de detención de inmigrantes y ampliar su acceso a cuidados de salud para sus familias como permitir a mujeres embarazadas acceder al Medicaid.

Tlaxcala: Instaló el Comité Municipal de apoyo al Censo de Población y Vivienda 2020 que realiza el INEGI. La alcaldesa, Anabell Ávalos ratificó el compromiso de trabajar de manera conjunta para obtener mejores resultados.