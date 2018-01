Así lo dice La Mont | 'AMLO ganó 2006': FCR

2006 AMLO: El 7 agosto 2010 después del encuentro que Fidel Castro Ruz (FCR) sostuvo con los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba recibió un libro titulado "La mafia que se adueñó de México y el 2012" que previamente fue consultado por su jefe de Despacho, en funciones de particular, Carlos Valenciaga Díaz. Su autor Andrés Manuel López Obrador así fue calificado por Castro: "un mexicano que, no en balde es la persona de más autoridad para hablar de la tragedia de ese país y como candidato presidencial 2006 con la "Coalición por el Bien de Todos" ganó al PAN, más el imperio no le permitió asumir el mando".

¿Otra vez 2018?:"AMLO, una persona con la que nunca hablé, ni sostuve con él relación de amistad es víctima del imperio que devora a dentelladas un país hermano de este hemisferio, al que una vez arrebató más del 50% de su territorio, las mayores minas de oro y su riqueza petrolera". Concluye Castro "su libro es una valiente e irrebatible denuncia contra la mafia que se apoderó de México y AMLO será la persona de más autoridad moral y política de México cuando el sistema se derrumbe y, con él, el imperio".

2006: El resultado de la elección presidencial 2006 que según FCR "fueron bordadas por un fraude" PAN 15,000,284, PRD, PT y MC 14,756,350 y PRI-PVEM 9,301,441 en la cual fue relevante el papel de los gobernadores del PRI Tamaulipas ahora convicto Eugenio Hernández, Veracruz Fidel Herrera, Hidalgo Miguel Osorio, Edomex Enrique Peña, Jalisco Francisco Ramírez y Nuevo León Natividad González Paras. A la versión de FCR se sumaron con "un fraude cibernético vía aplicación de un algoritmo los fisicomatemáticos UNAM Bolívar Huerta y Francisco Portillo.

¿Imperio Trump?: El 5 de abril el ex secretario de Seguridad Interior y actual Jefe de la Oficina de la Casa Blanca John Kelly al ser indagado sobre asuntos internos del país vecino al Sur del Río Bravo en una audiencia del Comité de Asuntos Gubernamentales del senador John McCain reconoció, "en medio de un sentimiento antiestadounidense y sí las elecciones se llevarán a cabo mañana en México probablemente ganaría la izquierda la Presidencia". Frente a ello el secretario de Asuntos Internacionales de Morena e hijo del precursor de la SEP José Vasconcelos, respondió "México es un país soberano".

Sucesión EU: Según el colega US News &WorldReporty Oregonian James Mills en dos ocasiones Washington vetó a aspirantes presidenciales del PRI, uno el ex ministro del Interior que recibió diamantes por parte del sicario Alberto Sicilia Falcón, a quien visitaba en su casa Nieve 180 Jardines del Pedregal y el segundo un ex jerarca tricolor cuyo hijo fue asesinado en colonia Providencia Guadalajara, el 7 septiembre 2011.