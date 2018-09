Así lo dice La Mont | AMLO y Monreal

2006: La estrategia AMLO vs fraude electoral 2006 fue llevar como coordinadores parlamentarios al Senado Ricardo Monreal Ávila (RMA) y diputados Miguel Ángel Navarro rechazada por Nueva Izquierda “chuchos” que la asignaron a Carlos Navarrete y Javier González Garza proclives al colaboracionismo con Felipe Calderón. Transcurrió un decenio para el regresó de RMA, quien en acuerdo con AMLO y consenso de 177 similares de escaño “logramos motu propio un recorte de 30% sobre los 5,200 millones incluidos retiro gastos médicos, telefonía, gasolina ejercidos discrecionalmente por antecesores”.

¿50 millones?: “El 20 septiembre fui informado por el secretario de la Cámara Roberto Figueroa que un día después del S19-2017 se registró una reunión de grupos parlamentarios que ofrecieron ante la Mesa Directiva 50 millones de subvenciones e ingresos que al final no aportaron un solo cinco a la reconstrucción lo cual quedó como una expresión mediática”. Afirmó que su grupo no será Oficialía de Partes de AMLO “porque desea un poder legislativo auténtico no abyecto como el pasado” y citó el mensaje de la entrega constancia de mayoría “ni enviaré palomas mensajeras ni gavilanes amenazantes a los poderes de la Unión”

Comisiones: “Las 44 presidencias están en vía de asignación y 20 recaerán en Morena”. Respecto a la Ley Mordaza atribuida por PRI-PAN respondió “para ordenar el debate y disminuir el tiempo se redujo a 5 minutos la presentación de iniciativas y no extraña su retiro pero tenemos la prioridad de sacar adelante austeridad, el convenio 98 de la OIT para fortalecer la democracia sindical. ¿Hay línea en caso Rosario Robles? Se acumulan expedientes para que instalada la Comisión de Justicia ahora se finquen responsabilidades por parte del Senado a quien resulte responsable.

Chiapas: El amigo del ex presidente PSOE Felipe González, así aclaró caso Manuel Velasco “es asunto de práctica parlamentaria y por ello cuenta con un suplente pero lo emplean mediáticamente para afirmar que somos iguales al pequeño grupo de antecesores y sus asesores de alto nivel que protegieron a Javier y César Duarte e incluso pero nunca comprometieron con la austeridad y sobriedad”.

Gobernadores: En 2005 le hurtaron la elección a Miguel Ángel Navarro Quintero quien el 1 de julio obtuvo más votos que su gobernador Antonio Echeverría 2017. Su rival y el sucesor quien de tablajero pasó a coleccionista de caballos pura sangre en el rancho Aután bajo seguimiento EPIC con asiduo visitante su narco Fiscal Edgar Veytia detenido en EU.

