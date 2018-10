Nür Machtfrau: Superó en tiempo de gobierno a Helmut Kohl el Canciller “Reunificación” y se reunió con cinco mandatarios de México para asegurar el liderazgo teutón en la Unión Europea. Ante la tempestad como wikiLeaks no bajo la guardia como enseñanza de su padre el pastor protestante y formada en la ex RDA de Erich Honecker y Walter Ulbricht. El primero la persiguió a través de la policía secreta (STASI) y el segundo se congratuló de su ascenso político.

Cohabitación: En 2004 derivado del acuerdo con el socialdemócrata Gerhard Schroeder alcanzó la mayoría en el Parlamento (Bundestag) con el empleo de su frase de gobierno “paso a paso” similar a los pequeños pasos de su antecesor y líder de la Internacional Socialista Willy Brandt o “sí el Euro fracasa Europa también”. Al conocer que no buscará reelección en 2021, la revista Der Spiegel escribió “inexorablemente práctica” justa a su impecable empleo de blazer abotonado y pantalones distantes a la moda.

Liderazgo: Le reconocieron evitar, vía el diálogo con su similar Vladimir Putin, mayor desplazamiento de proyectiles de alcance intermedio sobre suelo europeo que según el exlíder soviético Leonid Brezhnev significaría “desaparición teutona en ocho minutos”. La revista Forbes la designó la segunda líder más poderosa del mundo a lo que así respondió tras reunirse en 2017 con el líder del PAN Ricardo Anaya, “mis padres me enseñaron a casarme con la causa”. Origen: Desde 2015 AMLO defendió la idea de construir un aeropuerto inicial en Tizayuca, Hidalgo pero después se inclinó por ampliar el Aeropuerto Benito Juárez con la base aérea de Santa Lucía en Zumpango con dos pistas adicionales. Al parecer el proyecto fue diseñado por los ingenieros Sergio Samaniego y José María Riobóo con antecedentes en el segundo caso en la construcción del Segundo Piso Periférico. Se prevé que Santa Lucía sólo tenga un costo de 87 mil millones de pesos frente a los casi 370 mil de Texcoco.

ABJ: Otro pro de Santa Lucía es que el Aeropuerto Benito Juárez sigue en operaciones sin perder la inversión con la inauguración de la Terminal 2 que con Fox, Calderón y el gobierno saliente se invirtieron enormes recursos en la ampliación del Hangar Presidencial. El valor aproximado del actual BJ es de 85 mil millones de pesos “y con NAIM no será utilizado sino desechado”, afirmó el diputado Gerardo Fernández Noroña.

En contra: El dirigente del PAN Marcelo Torres Cofiño invitó a GFN “visite Venezuela no como funcionario y líder de Morena sino como turista y verá su realidad”. Y le respondió el de Iztapalapa “Ganas de joder y en diplomacia se invita a todos los jefes de Estado no así cuando hay una ruptura de relaciones, no olviden que los superamos PRIan ampliamente el 1 de julio y su posturas son desaseadas”.