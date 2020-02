Así lo dice La Mont | APEC 2020 Malasia

Origen: "En 1989 se estableció el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) para aprovechar la interdependencia de las economías de la región" afirmó a The Guardian quien en 1998 era el IV premier malayo y desde 2018, Mahathir bin Mohamad quien lo presidirá por segunda ocasión. El embajador de esa nación ante México, Muzafar Shah Mustafa afirmó que “ser anfitrión de ese foro proyectará ventajas como una participación económica inclusiva, comercio digital, desarrollo sustentable y prosperidad equitativa entre las naciones".

Empresarios: Shah Mustafar, quien entregó sus cartas credenciales en 2018, aseguró que también registraran beneficios las pequeñas y medianas empresas en rubros como transporte, turismo y otros servicios. Por otra parte se refirió al Informe o Wawasan 2020 en lo que se refiere a las naciones emergentes que abordan el cambio climático, la interrupción tecnológica y los desafíos geopolíticos.

Objetivos: La Cooperación Económica Asia-Pacífico tiene como objetivo crear una mayor prosperidad para los habitantes de la región fomentando un crecimiento económico, inclusivo, equitativo, sustentable e innovador. Otro objetivo de APEC es que sus estados miembros adopten medidas frente a los grandes retos para el bienestar económico como medidas de resiliencia ante desastres, planeación vs pandemias y terrorismo.

Condición: El peso de APEC es relevante pues sus 21 miembros representan el 54% del PIB y 44 del comercio mundial. El embajador Muzafar Shah recordó que a los pilares de APEC, México se adhirió en 1993 y desde entonces desarrolla el intercambio en diversos rubros con los países miembros de ese organismo multilateral como comercio, inversión, facilidad para negocios, cooperación técnica y transparencia para ese foro que cuenta con 2.7 millones de habitantes y representa la mitad del PIB mundial.

