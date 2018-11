Así lo dice La Mont | Arias GN y Cruz ¿Odebrecht Pemex?

Gobernador CAS: En 1992 y 1996 el fuego amigo impidió que Cristóbal Arias Solís asumiera el Solio de Ocampo, intervalo que permitió concebir la creación de una Guardia Nacional (GN) cuyo epicentro sería Michoacán donde el cártel Milenio tomó la dirección de Seguridad Pública estatal y municipal. El presidente de la Comisión de Gobernación previó una GN conformada por personal castrense con alta capacitación y adiestramiento en labores de inteligencia destinadas a combatir al crimen organizado.

Origen: El viable candidato Morena 2021 Michoacán, recordó que la GN fue creada en 1846 por el efímero general y presidente de México (4 meses) José Mariano Salas para defender al país de una invasión EU, convencido de que las Fuerzas Armadas no serían suficientes para derrotar a tropas extranjeras. CAS asentó que la GN no sustituye al Ejército si no que de acuerdo a los artículos 73, 76 y 78 constitucionales, lo complementa.

Gradual: De visita a Michoacán AMLO lamentó el quehacer del comisionado Alfredo Castillo y avizoró un paulatino ascenso de GN en las responsabilidades de seguridad pública y protección civil. A lo que CAS incorporó el resguardo de fronteras y aduanas con personal egresado de las escuelas militares del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, sin olvidar el artículo 76 que especifica “son facultades del Senado dar su consentimiento para que el Ejecutivo disponga de la GN fuera de sus respectivos estados”.

¿Qué es GN?: CAS recordó “pese que en 1853, Antonio López de Santa Anna buscó eliminar la GN vía el Ministerio de Guerra, dejando sólo en operación al Batallón Mina bajo órdenes del Ejército. Quedó desarticulada por dos años. Actualmente en Francia o España, la Guardia Nacional se define como una fuerza pública de características militares conformada por ciudadanos cuyo objetivo es brindar seguridad y defensa.

¿Otro Odebrecht?: Derivado de la denuncia presentada en la Cofece para investigar a Pemex Transformación Industrial (PTI) por la entrega de descuentos injustificados que favorecen a algunos grupos gaseros con ganancias de 187 mdp mensuales que representa un daño a la paraestatal de 10 y hasta 29 mil mdp anuales, el senador Cruz Pérez Cuéllar advirtió el retorno de otro Odebrecht vinculado con prácticas monopólicas por PTI. Este asunto llegaría a la Comisión de Energía de la Cámara Alta y nueva Fiscalía Anticorrupción. El caso recuerda la compra ilegal de dos buques cisterna que llevaron a prisión al extinto director de Pemex, Jorge Díaz Serrano. El senador chihuahuense se preguntó ¿por qué PTI concedió esas ventajas exclusivas en favor de ciertos agentes económicos en detrimento del pueblo de México?