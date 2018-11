Así lo dice La Mont | Armenta Mier y Cruz Pérez

¿Puebla 2024?:

La Comisión de Hacienda del Senado es semillero de gobernadores pues de ella salieron los candidatos Coahuila, Veracruz y quizá Puebla. El actual titular es poblano, Alejandro Armenta Mier quien desmintió una grabación del ex particular y ex subsecretario de Hacienda Tomás Ruíz, quien previó "un colapso del AMLOnomics en el primer semestre 2019".

Urzúa:

Ayer Armenta sostuvo una reunión con el secretario de Hacienda designado, Carlos Urzúa para revertir el "cacerolismo del "lumpen político-empresarial" encabezado por TR que busca colapsar a partir del 1 diciembre, al primer gobierno emanado de las izquierdas y compararlo con la Unidad Popular de Salvador, Allende Gossens.

¿Viable?:

AAM aseguró que "un México sin corrupción y gobierno austero revertirá la crisis económica, malestar y pobreza del PRIan como inseguridad y violencia”. En lugar de gasto corriente se apostará por mayor inversión pública para financiar proyectos productivos y un Desarrollo Estabilizador que durante dos décadas ofreció solidez monetaria, crecimiento económico con autosuficiencia agropecuaria".

Bicameral:

Otro senador Morena, Cruz Pérez Cuéllar ¿gobernador Chihuahua 2021? asumió la bicameral del Canal del Congreso con el propósito de asegurar su digitalización. Ganó con 540 mil 334 votos su escaño a Gustavo Madero quien será su rival, o la edil citadina, Marú Campos.

Solo Transístmico:

La colega Andrea Michelena reiteró la inviabilidad del Tren Maya por el derecho de vía que a la fecha mantiene anclado el México- Toluca sino susceptibilidad a los huracanes como STAN 2005 en el sureste. En su lugar sugiere concluir el Transístmico Salina Cruz-Coatzacoalcos que observa saturación por el aumento de carga en un 40%, además no cuenta con laderos y rectificación de curvas. Ahora un tren transporta 11 carros por día con su reconversión 16 trenes diarios con 100 contenedores de doble estriba. Solicitó no omitir caso Maya a la reserva de Sian ka’an yCalakmul.

¿Va Transístmico?:

De visita por el Canal de Panamá 2016 el ex líder de Morena AMLO anticipó que propondría crear un corredor comercial que uniría a los puertos de Salinas Cruz, Oaxaca y Coatzacoalcos, Veracruz vía la modernización de sus zonas portuarias como la construcción de un ferrocarril para la carga de contenedores.

Origen:

El primer intento por desarrollar el canal del Istmo fue durante la presidencia de Antonio López de Santa Ana y cancelada por La Venta de La Mesilla también conocida como el Tratado de Santa Anna o Tratado de Gadsden, bajo el ideario de convertir al Golfo de México en un "American Lake" debido al paso de un océano a otro vía el Istmo de Tehuantepec.