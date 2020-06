Así lo dice La Mont | Astudillo, Covid y Gobernador Salgado

31 octubre 2017: Ese día, Pablo Sandoval quien obtuvo 5% de la votación para gobernador Guerrero-2015 que ganó el priista Héctor Astudillo en ausencia del perredista Armando Ríos Piter perdió la nominación ante Félix Salgado, nombrado por AMLO coordinador de Morena en esa entidad.

SOS AMLO: Afirmó que en Guerrero se tiene un presupuesto de 40 mil millones de pesos anuales por lo que en seis años; con honestidad y un programa de desarrollo social con pensión universal, alimentación infantil así como la recuperación de precios de garantía para los campesinos, se cambiaría el destino de los guerrerenses".

Costa Chica: En esa región iniciaría su campaña Félix Salgado. Ahí solo existe un nombre, el del ex gobernador Ángel Aguirre. Es una de las siete regiones del estado y ahora epicentro de contagios por COVID-19, al que no escapó su gobernador Héctor Astudillo, como sus similares de Hidalgo, Tabasco y Querétaro. Astudillo y su antecesor René Juárez buscarán asegurar la continuidad, no la alternancia añorada por el periodista Félix Salgado.

Continuidad o alternancia: El ex presidente de la Comisión de Defensa del Senado estableció una relación personal con el general de Brigada José Ernesto Ávalos quien en 2019 relevó a su similar de rango José Francisco Terán. El aspirante de Morena sabe que de mantener su ventaja sobre el priista y compañero de escaño, Manuel Añorve, el general Terán será un aliado imprescindible para revertir la presencia de los 18 grupos civiles armados y la "Policía Comunitaria" que operan en el 50% del territorio guerrerense. En 40 de los 81 municipios, 21 bandas criminales mantienen una guerra por el control de las zonas de trasiego, producción y venta de drogas.

Seguridad Nacional: En su antiguo encargo Félix Salgado contrató como asesor al general y ex candidato Morena por Colima, Francisco Gallardo conocedor del historial del ex responsable de la IX Región Militar, Juan Manuel Rico sustituto de Javier Jiménez quien al igual que su antecesor, Alejandro Saavedra, fracasaron en la estrategia que encabeza el Ejército desde hace seis años para revertir la inseguridad y violencia en la entidad.

Vs Beltrán Leyva: El Centro de Inteligencia de El Paso, Texas incluyó a algunos generales adscritos a Guerrero en una lista de elementos con posibles vínculos con los Beltrán Leyva y particularmente a quienes fungieron durante los eventos de Ayotzinapa y residentes en el 27 batallón de Infantería en Iguala…Reunión: Los gobernadores de la Alianza Centro-Bajío-Occidente y la región Noreste-Pacífico, coordinan acciones de reactivación económica y atención sanitaria. Diego Sinhue Rodríguez aseguró que la sociedad y los gobiernos estatales trabajan unidos para recuperar empleos y empresas.