Así lo dice La Mont | Autonomía Hidalgo, Tamps

Una década: ‘El Profe’ Octavio Leal Moncada (OLM), para el Municipio de Hidalgo y 6 más que integran la zona de influencia de ‘Columna Cívica’, no comparte ni rechaza el modelo de municipio autónomo de Cherán que el pasado 15 de abril cumplió una década de haber derrotado al crimen organizado "…Esa vía no está contemplada por ahora en los pueblos de mayoría indígenas con sus usos y costumbres muy arraigadas”.

¿Otro Mireles: Líder nacional de las Autodefensas? "No soy su reedición, nos separamos porque mientras el doctor José Manuel se pronunciaba por enterrar las armas nosotros dijimos no, las armas se tienen al alcance porque la violencia no cesa ni el estado cumple con su deber" ¿La diferencia entre un integrante del Cártel del Golfo sería que éste, no renuncia al empleo de las armas y el extinto líder de las autodefensas, sí? "Yo le digo qué hacemos y cómo pensamos nosotros, no cómo lo hacen los otros".

Sucesión: ¿Qué piensa la Columna Armada sobre los aspirantes del PAN a la gubernatura como Gerardo Peña (GP) y César Verástegui ‘El Truco’ y el alcalde de Tampico Nader? “Del primero no conozco su quehacer legislativo, solo cuando era pequeño porque su padre fue mi compañero escolar. Para que la Columna opine de un candidato es necesario saber del ideario político, programa y plan de trabajo así como en su caso conocer la corriente a la que pertenece ya sea demócrata cristiana o ultraconservadora que está ligada a Vox… Al ‘Truco’ que aquí le decimos el Ing. Verástegui lo conozco desde que era un pobre ingeniero a bordo de un Tsuru Blanco con quién hay amistad cuando participamos en Acción Nacional. Del PRI, está muy dividido solo me quedó con lo que coincido, con sus postulados de la Revolución y su precursor Manuel Pérez Treviño…reconociendo que existen dos PRI el revolucionario y el reaccionario".

¿Morena? ¿Ve usted a Rodolfo González, Américo Villareal o Erasmo González? "Me gustaría conocerlos a fondo, junto con los estatutos de Morena que llegan de manera escasa y a Villareal lo conozco por su padre" ¿Fue buen o mal gobernador? "Le debemos la presa Pedro José Méndez, el sistema de riego y alcanzamos arreglos de tierras pero ya falleció" ¿OLM es panista o simpatizante de Angela Merkel? No soy aliado de los franquistas ni de la Falange de Mussolini o derrotados de la derecha".

Líder panista: Luis René Cantú ofreció "Poner las manos al fuego por el gobernador Francisco García pues lo conozco como diputado, alcalde y senador ganador. Con las 29 alcaldías obtenidas el 6 de junio y la expulsión de los malos militantes como Maki Ortiz vamos por la continuidad", concluyó "el Cachorro". Su correligionario GP confío que superado el litigio con la Federación "Hay condiciones para una elección equitativa 2024".