Así lo dice La Mont | Aval Washington: Anaya

Ich bin Anaya: El 13 marzo 2018 el candidato presidencial del PAN Ricardo Anaya Cortes (RAC) se reunió con la canciller de Alemania Angela Merkel quien reiteró su admiración por la ascendencia Demócrata Cristiana del PAN que pertenece a esa expresión y durante la presidencia del queretano, presidió la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA) y alcanzó la vicepresidencia de la Internacional Demócrata Centro (IDC).

Repunte: Antes de regresar a CDMX, RAC se reunió en San Francisco con la Presidenta de la Universidad de California, Procuradora del Presidente Clinton y asesora en temas de Justicia del ex candidato demócrata Joe Biden, Janet Napolitano quien se sumó a las críticas de Anaya en contra del presidente Donald Trump y advirtió "ofrecer demasiado a los ‘dreamers’ serían una carga fiscal".

5 propuestas: Presentó RAC de ganar la presidencia, en apoyo a los migrantes mexicanos y los ‘dreamers’. La primera, impulsar una reforma que promueva la representación de los migrantes en el Palacio Legislativo al cual representó como presidente de la Mesa Directiva. Reestructurar el Programa 3 por 1 mediante el cual se apoyan las iniciativas de migrantes organizados para el desarrollo de sus comunidades de origen.

Encuentro angelino: En tránsito del centro de Los Ángeles al aeropuerto Tom Bradley pregunté a RAC "temes la guerra sucia de Peña, David López y sus testaferros". Dijo que no, porque su apuesta es bajarme votos para levantar a su moribundo candidato y al verdadero". ¿Tomaste dinero de la reforma energética? "Me ofendes. Me inventaron negocios que son de ellos” respondió.

Reestructuración: "Necesitamos un régimen similar a Die Frau Angela Merkel". La cumbre Anaya-Merkel (por cierto amigo de la primera dama de EU, Jill Biden) ocurrió un día antes que Merkel fuera ratificada por el Bundestag (Parlamento alemán) para continuar cuatro años más al frente del gobierno. RAC recordó a Merkel la frase magistral del ex presidente John F. Kennedy quien de visita a Berlín en medio de la construcción del Muro de Berlín, afirmó ante el alcalde y posterior líder de la Socialdemocracia "Ich Bin Ein Berliner".

Votos 2018: En la pasada contienda presidencial y pese a la perversidad de ‘Los Pinos’ RAC obtuvó 12.6 millones de votos y su cercanía con el Partido Demócrata puede ser la clave de su regreso ¿Será Anaya enemigo de Trump y el necesario interlocutor de la oposición real de México a la 4-Transformación ante el XLVI inquilino de la Oficina Oval?

Coalición: En su conversación con Die Merkel, el futuro abanderado de la Coalición PRD-PAN-MC 2024, se habló del éxito de la coalición alemana modelo que de llegar a Palacio Nacional-2024 emularía RAC, pues "están a la cabeza de Europa ".Pero en receso desde 2020 por Covid-19.