Origen: El 1 de febrero se cumplirán 41 años desde que el Ayatollah Ruhollah Jomeini (ARJ) constituyó, después del exilio en Francia, la República Islámica de Irán con dos objetivos: la religión debe estar por encima de la política y los cambios deben consumarse sin injerencia de Occidente al que culpó de los males sufridos durante la monarquía del Sha Mohammed Reza Pahlevi y confabular con los suníes contra los musulmanes.

Sede: Estableció el gobierno teocrático en Qom, ciudad de las mezquitas, como centro tradicional de espiritualidad y estudios coránicos donde impartió órdenes, unas veces precisas y otras enigmáticas, a sus ejecutores de confianza como fue la toma de la Embajada de EU, el 4 noviembre 1979 por parte de 400 estudiantes islamistas encabezados por el Ayatollah Sadeg Jaljali, quienes durante 444 días, previo ascenso de Ronald Reagan, retuvieron a 67 diplomáticos. El ARJ apoyó la ocupación y llamó a una lucha contra el Gran Satán.

Cambio: El ARJ y estudiantes exigieron al presidente Jimmy Carter la extradición del Sha quien se atendería de un cáncer en Nueva York a cambio de liberar a sus connacionales pero debió trasladarse temporalmente a México bajo una negociación emprendida por el secretario de Estado EU, Cyrus Vance que ocasionó la dimisión del canciller Santiago Roel.

Garra de Águila: En un intento por revertir el ascenso electoral del candidato Ronald Reagan, el presidente Jimmy Carter lanzó un desesperado rescate para liberar a los rehenes, el cual fracasó y significó la victoria para Reagan y la mayoría republicana en el Senado después de tres décadas de los demócratas.

Acuerdo nuclear: A 41 años y 5 de que el presidente de Teherán Hasan Rohani, clérigo chií moderado suscribiera con el Grupo 5+1 (EU, Rusia, China, Reino Unido y Alemania) un acuerdo para poner fin a una década de negociaciones y sanciones vs Irán, se corre el riesgo de desplazar esa corriente y orillar a Irán a una confrontación con Israel, Arabia Saudita, Emiratos Árabes pero no directa con EU.

Senado y SCJ: El presidente de la Comisión de Justicia, Julio Menchaca descartó que el Poder Judicial no mantenga una línea independiente ante el Ejecutivo por el nombramiento de dos ministras y un ministro, pues “todos fueron electos por la mayoría constitucional de dos tercios de los votos”...Antorcha Campesina: Contenderá como partido en las elecciones intermedias de Puebla 2021 afirmó su dirigente Aquiles Montaño Brito. En esa entidad gobiernan 9 municipios…Acuerdo: El que busca Raúl Benítez especialista en Seguridad Nacional, con las autoridades de EU sobre el juicio a Genaro García Luna que afectará a ex gobernadores y hasta un ex presidente en cuanto ingresen a ese país.