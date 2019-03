Así lo Dice La Mont | Batres, Barbosa y Morena

Parlamento abierto: En el nuevo milenio su precursor fue el ex coordinador de la bancada PRD ante la LVIII y actual presidente de la Mesa Directiva, Senador Martí Batres Guadarrama quien por esa vía en 2011 persuadió a su similar y mayoría albiazul, Felipe Calderón a abrir el recinto de San Lázaro a los integrantes de la Comandancia Clandestina Armada EZLN. “Fueron tiempo difíciles donde cerraban el paso a la minoría legislativa”.

¿Por qué Batres?: En septiembre 2000 el ex presidente de la Comisión de Gobierno ante la 1 ALDF, Martí Batres Guadarrama fue electo, no impuesto, por consenso entre los integrantes del LVIII recinto de San Lázaro. Pese al descenso en la preferencia PRD pasó de segundo a tercer grupo parlamentario pero fortaleció su posición en JUCOPO y mantuvo trato de iguales con sus similares del PRI, Beatriz Paredes y FCH. Dos años después encabezó el PRD citadino después de celebrar un debate en el Salón Heberto Castillo y como coordinador de los diputados PRD recibió al presidente de Perú y al ex canciller cubano Roberto Robaina.

¿Por qué MB?: Desde la ex ALDF propuso a los jefes de CDMX, Cuauhtémoc Cárdenas y Alejandro Encinas convocar a instituciones académicas, sociedad civil y ciudadanía a participar en el proceso de análisis y discusión de la Constitución de la Ciudad de México, ejercicio que reeditó en materia de la Guardia Nacional. ¿Qué es el Parlamento Abierto? MB aseguró que forma parte de los acuerdos de la JUCOPO y la Mesa Directiva incluidas todas las fuerzas políticas representadas en el Senado.

“Pienso como Gobernador”: El precandidato Casa Puebla por Morena 2019, Miguel Barbosa Huerta lamentó que “algunos irracionales propicien la ruptura en la disputa por la nominación Morena. Les recomiendo apaciguar tempestad y como cualquier demócrata aceptar el resultado de una encuesta ordenada por nuestro Comité Nacional”. Desde su origen conozco a los precursores del PCM Arnoldo Martínez Verdugo, Valentín Campa y Sánchez Cárdenas y a diferencia de otros grupos Yo si mantengo distancia con Mario Marín”

¿Candidato oficial?: Así respondió Barbosa a sus rivales quienes insisten, es el favorito del Gobernador Pacheco Pulido “nada más falso y el origen de esa versión responde a quien sí es amigo de Mario Marín y no acepta la verdadera tendencia de las encuestas”. ¿Se refiere a quien recibió una carta pública con la firma de 30 senadores simpatizantes a su nominación? “Le recuerdo que si me diera un tiempo para recorrer el Senado rebasaría esa marca y que no olvide quienes le antecedimos en el escaño sí somos de izquierda no de Mario Marín”.